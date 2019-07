Rajčata jsou u nás téměř nejvyužívanější zeleninou. Jak mohou prospět našemu organizmu a jaká je jejich ukrytá síla?

Rajčat existuje množství druhů, tvarů a barev. Než se rozhodnete koupit rajčata, měli byste zvážit, z jakého zdroje si je pořídíte. Pevná, stálobarevná rajčata, která jsou nucena cestovat dlouho v kontejnerech, toho zdraví moc nepřinesou. Kvalitní rajčata by měla vonět. Pokud máte alespoň minimální podmínky pro pěstování, je vhodné si rajčata vysadit doma. Nemusí být nutně ve skleníku. Postačí i květináč na balkoně, v těchto případech jsou ideální keříčková rajčata. Rajčata se dají skladovat pouze krátce. Ideální teplota je nad 10 °C, nepatří do lednice. V misce, která není na slunci, mají možnost dozrát.

Z kulinárního a pěstitelského hlediska jsou rajčata zeleninou. Botanikové a Evropský parlament je však považují za ovoce.

Nutriční obsah rajčat

Vitamíny obsažené v rajčatech jsou poměrně pestré. Především jsou zastoupeny vitamíny skupiny B: B1 (thiamin), B2 (riboflavin), folát (vitamín B9), dále vitamíny C, A, beta-karoten a vitamín E. Nechybí ani minerální látky: draslík, fosfor, vápník, hořčík, sodík a železo. Z dalších cenných látek v rajčatech najdeme karotenoid lykopen, který je významným antioxidantem. Uvádí se, že tato látka je významnější, když zeleninu trochu povaříme. Flavonoid naringenin snižuje záněty.

Rajčata potěší nízkým glykemickým indexem, což je důležité nejen pro nemocné s cukrovkou.

Rajčata pro zdraví

Zmíněný lykopen chrání před kardiovaskulárními chorobami, snižuje tlak a cholesterol v krvi, posiluje imunitu a působí preventivně proti rakovině. Rajčata působí protizánětlivě a snižují oxidační stres.

Protože jsou rajčata slušnou zásobárnou draslíku, přispívají k péči o srdce, nervový systém a fungování svalů. Kromě toho snižují krevní tlak.

Věděli jste, že rozmixovaná rajčata – šťáva z nich je pokladem pro pokožku spálenou od sluníčka?

Vedle uvedeného lykopenu prospívají očím i další vitamíny A, C a E, ale i obsažený luteion a zeaxantin. Kromě jiného tyto antioxidanty pomáhají bránit oči před světlem.

Rajčata jsou prospěšná při:

• detoxikaci organismu,

• kardivaskulárních potížích,

• křečových žilách,

• zánětech močových cest,

• potížích s

• vysokém cholesterolu,

Využití rajčat

Rajčata se u nás využívají poměrně široce. Ať už je to jen tak do salátu, do kečupů, suší se, ale připravuje se z nich třeba i výborné sugo, nebo také rajská omáčka. Z bylinek se k rajčatům skvěle hodí nejen bazalka, ale i tymián, rozmarýn, saturejka, oregano.

