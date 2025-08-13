Móda & krása

Jaký styl svatebních šatů je ten pravý pro vás?

13. 8. 2025 /

Volba svatebních šatů patří k nejdůležitějším rozhodnutím nevěsty. Každá z nás má jinou představu o tom, v čem se bude cítit krásně a sebejistě. Zatímco někdo touží po romantických šatech s bohatou sukní, jiné dávají přednost jednoduchosti a vzdušnosti. Dnes existuje celá řada stylů svatebních šatů, které se liší střihem, materiálem i zdobením.

nuancepraha.cz OFF jaky styl svatebnich satu je ten pravy pro vas 1 uvod

V svatebním salonu NUANCE Praha máte možnost vybírat z široké nabídky svatebních šatů různých stylů. Rádi vám zde pomohou s výběrem modelu, ve kterém se budete cítit krásně a sebevědomě.

Antické svatební šaty

Antické šaty představují elegantní kombinaci lehkosti a jednoduchosti. Inspiraci čerpají ve starověkém Řecku, kde se kladl důraz na ladnost a přirozenou krásu. Typické jsou pro ně splývavé střihy a jemné řasení, které obepíná postavu, aniž by příliš stahovalo.

Svatební šaty antického stylu se šijí z lehkých a vzdušných materiálů, jako je třeba šifon nebo jemný tyl. Díky tomu se v nich budete cítit pohodlně i během horkých letních dnů. Jsou ideální volbou pro svatby v přírodě nebo na pláži.

Boho svatební šaty

Boho styl oslavuje svobodu a kreativitu. Inspirován je stylem hippies 60. a 70. let, který se odklání od formálnosti. Svatební šaty v boho stylu se vyznačují vzdušností, krajkou, háčkovanými detaily a květinovými vzory.

Boho svatební šaty se šijí z lehkých a vzdušných látek, jako je tyl nebo hedvábný šifon. Skvěle vyniknou na svatbě v přírodě, ať už na statku, v lese nebo na louce. Často se kombinují s květinovými čelenkami, peříčky nebo klobouky.

nuancepraha.cz OFF jaky styl svatebnich satu je ten pravy pro vas 2 jednoduche svatebni saty

Jednoduché svatební šaty

Jednoduché svatební šaty se vyznačují minimalismem, čistými liniemi a kvalitními materiály, které podtrhnou vaši přirozenou krásu. Namísto nápadných ozdob, flitrů a volánků, si jednoduché šaty zakládají na jemných detailech v podobě decentního řasení nebo asymetrického střihu.

Nehledejte zde žádné odvážné prvky nebo barvy. Tento styl se drží spíše při zemi. Nejčastější volbou bývá tradiční bílá, ale stále oblíbenější jsou odstíny jako krémová nebo pudrově růžová. Jednoduché svatební šaty vyniknou jak na moderních svatbách ve městě, tak v přírodě.

Princeznovské svatební šaty

V princeznovských svatebních šatech budete vypadat doslova jako z pohádky. Typickým znakem tohoto stylu je bohatá sukně, často z několika vrstev tylu nebo organzy. Šaty bývají obohacené o korzet, který opticky zmenšuje pas. Mohou být hladké, krajkové či zdobené kamínky, někdy doplněné ramínky nebo dlouhým rukávem.

Tento styl skvěle doplní elegantní šperky a detaily, v podobě jemných rukaviček nebo závoje. Jsou ideální pro pohádkové svatby na zámku či v historickém prostředí.

nuancepraha.cz OFF jaky styl svatebnich satu je ten pravy pro vas 3 retro svatebni saty

Retro svatební šaty

Retro svatební šaty přinášejí módu minulých let zpět k životu. Svatební šaty v tomto stylu  mohou mít různé podoby – elegantní šaty ze splývavého materiálu po vzoru 30. let, krátké šaty s bohatou sukní inspirované 50. lety nebo volnější šaty v duchu 70. let.

Šaty v retro stylu jsou známé pro své detaily, bohaté rukávy, krajku a vysoké límečky. Často je doprovází závoj se síťkou přes oči, krátké rukavičky, perly nebo klobouček.

