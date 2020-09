S neskrývanou radostí můžeme potvrdit, že všichni milovníci kosmetiky, nehtového designu, kadeřnictví a zdravého životního stylu v roce 2020 o svůj oblíbený veletrh FOR BEAUTY nepřijdou. Jarní veletrh krásy bude sloučený s podzimním beauty veletrhem do jednoho termínu a uskuteční se 9.-10. 10. 2020 na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech. V roce 2020 bude veletrh FOR BEAUTY opět největším veletrhem ve svém oboru v České republice a jediným beauty veletrhem v Praze.

Veletrh kosmetiky, kadeřnictví a nehtového designu FOR BEAUTY je zaměřen na nehtovou modeláž, manikúru, pedikúru, kosmetiku, péči o vlasy, vybavení salonů a spa center, nabízí též přístroje pro pleť a tělo a představuje současné trendy v kosmetických oborech.

Veletrh FOR BEAUTY vám díky pestré škále vystavovatelů nabídne výběr toho nej přesně pro vás a díky veletržním slevám navíc ušetříte. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program. Chybět nebude velkolepá módní přehlídka. Návštěvníci uvidí designovou kolekci autorských modelů Heleny Bedrnové. Proběhne zde nadnárodní kolo soutěže Nailpro Competition v modelování a designu nehtů. Atraktivní bude zajisté prestižní a divácky atraktivní soutěž Make-Up Mistrovství ČR 2020 na téma City lights

Organizátoři veletrhů společně s vystavovateli velmi intenzivně pracují na přípravách veletrhu. „Pravidelně se účastníme veletrhu FOR BEAUTY již od našeho vzniku. Veletrh FOR BEAUTY je důležitým bodem v beauty průmyslu a jsem osobně moc ráda, že přečkal toto náročné období a na podzim se zase všichni setkáme,“ říká Markéta Davidovich, majitelka Make-Up Institute Prague.

Online předprodej vstupenek byl již zahájen. „Na webu veletrhu si je může každý zakoupit z pohodlí svého domova,“ říká Martin František Přívětivý, obchodní a marketingový ředitel pořadatelské společnosti ABF.

Dvoudenní program v PVA EXPO PRAHA v Letňanech bude opravdu rozmanitý. Pokud se zajímáte o beauty novinky, rádi o sebe pečujete nebo podnikáte v oboru, termín 9. a 10. října 2020 by neměl ve vašem diáři chybět. Aktuální informace ohledně doprovodného programu jsou průběžně zveřejňovány na www.veletrhkosmetiky.cz.

Styl života je mediálním partnerem veletrhu.