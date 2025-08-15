Mlčeti zlato je chytrá komedie o rodině, nevěře a vztazích, poprvé na Letní scéně Galerie Harfa
Gaspard a Clémence jsou manželé už 30 let a skvěle se doplňují. Jejich syn Lucas s manželkou Manon ale má evidentně nějaké problémy – Manon je jejich drahému synáčkovi nevěrná! Skandální odhalení ale vede ke kaskádě dalších, takže se ukáže, že nic není tak černobílé, a že by bylo lepší raději mlčet…
Tahle hra mi velice připomínala nedávnou komedii Malé chytré lži. I tam jsou dvě generace manželů, řeší se tam nevěra, a i tam je ta starší dvojice výraznější, větším tahákem na diváky, a manželka tam má situaci pevně v rukou. Zatímco americká variace od Joea DiPietra (kterou uvádí Divadlo Kalich) hostí Roberta Jaskowa a Petru Špalkovou, tahle francouzská verze od Erica Assouse získala Danu Morávkovou a Jana Čenského. Vidět ji můžete běžně v Divadle Lucie Bílé.
Mlčeti zlato je víc konverzační (i kdy v první půlce můžete mít pocit, že mluví naprosté nesmysly a jen proto, aby řeč nestála) nepotřebují ale bavit publikum vystrkováním holého zadku. Připouštím, že v první části bylo nejkomičtější vynucené improvizování hlavních herců, když řešili odlepený mikroport.
Ale druhá polovina představení dala všemu smysl a vy jste konečně pochopili, že nic nebylo samoúčelné, dokonce ani to ubrečené vytí…
Letní scény mají své kouzlo. Nejen že do hlediště smíte s drinkem nebo zmrzlinou z vedlejší restaurační zóny, ale nikde jinde vás při divadle neruší přelétající holubi, letadla, brzdící vlaky…
I pro herce je to jistě ozvláštnění a určitá výzva. Dana Morávková spolu s Janem Čenským už jsou tak sehraní, že je ani technické problémy příliš nevykolejí. František Skopal s Dominikou Býmovou jim v podstatě hrají druhé housle, jako tomu bylo i v americké komedii s Veronikou Arichtevou a Michaelem Vykusem.
Celkově ve srovnání vychází líp tahle francouzská, i když musíte být trochu čerstvější, abyste dokázali sledovat směr konverzace. Přestávka divákům možná pomohla usadit si dojmy, aby je pak druhá část rozmetala napadrť.
I když hlediště na letní scéně Harfa nemá žádný sklon a musíte mít kliku na diváky před vámi (aby nebyli moc vysocí) letní divadlo vám přesto nabídne specifický zážitek (doplněný o bojovou hru Dostaň se z Vysočan…).
Divadlo Lucie Bílé
Autor: Eric Assous
Režie: Antonín Procházka
Překlad: Alexander Jerie
Délka představení 95 minut (včetně přestávky)