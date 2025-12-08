Český hlas Sarandon i Streisand zazněl v Malostranské besedě: Taťjana Medvecká poctila svou návštěvou pořad 321Jedem!
Profesionální herci a baviči z řad improvizátorů jsou ve svých řemeslech odlišní, ale přesto sdílejí uměleckého ducha. Navzdory mírnému počátečnímu rozčarování to musela uznat slavná česká herečka Taťjana Medvecká, když se v Malostranské besedě začátkem prosince zúčastnila posledního vydání pořadu 321Jedem! roku 2025.
Nikola Orozovič a jeho improvizační soubor Just!Impro jsou mistry svého oboru, kteří dokáží překvapit jak své diváky, tak hosty. Úplný začátek pořadu se nesl v tradičním duchu. Nikola Orozovič uvedl na scénu své kolegy ze souboru – Janu Pokornou a Martina Vasqueze a začal s nimi přijímat první návrhy od diváků na nadcházející představení. Improvizátoři tak předvedli krátké příběhy vyprávěné v otázkách, odehrávající se v obchodním domě, v zoo a ve středověké krčmě. Pak již přišla hostující herečka a účinkující opět dokázali, že vědí, jak všechny zúčastněné překvapit. Sama Medvecká totiž přiznala, že jako celoživotní členka souboru Národního divadla není příliš zvyklá na improvizované vystupování a o to byly zajímavější a jímavější její spontánní reakce v rozhovorech a skečích v průběhu večera.
Taťjana Medvecká patří k neobyčejným hereckým osobnostem české kulturní scény. Na DAMU byla přijata již po druhém ročníku gymnázia. Tím zahájila bohatou kariéru ať už na divadelních prknech, stříbrném plátně, televizních obrazovkách nebo v dabingu. Můžeme si ji pamatovat z historického filmu Otakara Vávry Osvobození Prahy, známé české komedie Marečku, podejte mi pero! či seriálu Já, Mattoni. Ze zahraničních hereček propůjčila hlas např. Susan Sarandon nebo Barbře Streisand. Dvakrát získala Cenu Thálie a zároveň je držitelkou Českého lva a Ceny Františka Filipovského. V Malostranské besedě se tato herecká mistryně rozpovídala o novém pojetí Lorcovy klasiky Krvavá svatba v rámciprobíhající spolupráce s režijním duem SKUTR (Lukáš Trpišovský a Martin Kukačka), které v současnosti vede činohru Národního divadla. Na otázku, jaké je její nejoblíbenější místo, herečka označila pohled z jeviště Národního divadla do hlediště, což je pro ni „vznešený prostor“.
Když dostalo aktuální publikum v Malostranské besedě prostor k dotazům, dozvědělo se, že herečka velmi ráda vzpomíná na spolupráci s Miroslavem Krobotem, který svého času vybudoval Dejvické divadlo a ujistila diváky, že Českého lva i Thálie si cení stejně vysoko. Jde zkrátka o talentovanou všestrannou umělkyni a sama se jako režisérka propůjčila improvizátorům ve scéně „Návštěva u zubaře“, kterou si tak diváci užili ve dvou verzích. S čím naopak Medvecká dle svých slov neměla příliš zkušeností, je prostředí sauny a tam se právě odehrávalo improvizační vystoupení, v němž měl každý účastník omezený počet slov. Medvecká a Orozovič zde ovšem platili za spojeného účastníka, dle vlastních slov herečky „dvojjediný organismus“.
Její rozhovor s improvizátory se točil i kolem přípravy na Vánoce, zahrnující mimo jiné pečení „podvodnic“, což účinkující inspirovalo k vyprávění příběhu „Schovaná podvodnice“, líčeného v žánrech komedie, severský thriller a pohádka. Diskuze ohledně maturity a vzdělání zase položila základy ke vzájemnému dabingu tří účinkujících ve scéně „Fotbalista u maturity“. Medvecká také vzpomenula na dabing emocionálně nabitého filmu „Mrtvý muž přichází“. V tomto dramatu o trestu smrti propůjčila hlas jeptišce. Orozovičův tým následoval tuto asociaci a přistoupil k části vyprávění, díky které jsou zapojeny vzkazy od diváků na lístečcích. Scéna se tedy odehrávala na hřbitově.
Medvecká se svěřila, že ji zajímají taje lidského těla. Hostitelé ji tedy žertovně předabovali a prezentovali jako odbornici na fyziologii.
Na dotaz, jakou SMS by poslala celému lidstvu, odpověděla herečka radou: „Těšte se ze života!“
Pořad 321Jedem! se vrátí 26. 1. ve speciálním kouzelnickém díle, jemuž bude vévodit iluzionista Petr Kasnar. Kouzlit se bude již před zahájením samotného představení a také po jeho skončení.
Autor článku: Mgr. Jiří Kábrt