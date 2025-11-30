Soutěž o 3 výtisky knihy Bdít nad ní
Bdít nad ní. Román o neobyčejném osudu dvou lidí, kteří se nikdy neměli potkat kombinuje dantovské románové fresky a intimní psychologické sondy – vypráví příběh o umění, vášni, lásce i dějinách Itálie 20. století. V nové soutěži můžete vyhrát jeden ze tří výtisků knihy Bdít nad ní.
Francouzský režisér, scenárista a spisovatel Jean-Baptiste Andrea (* 1971) má italské kořeny. Vyrůstal v Cannes, kde získal první zkušenosti s divadlem, psaním a režií. Později se přestěhoval do Paříže, kde vystudoval politologii a ekonomii. Zde se také setkal s Fabricem Canepou, se kterým natočil kultovní horor Smrt přichází v bílém (Dead End, 2003). O tři roky později pak natočil černou komedii Nula od nuly pojde (Big Nothing, 2006), kde jednu z hlavních rolí hrál David Schwimmer. Je autorem několika oceňovaných románů: Ma Reine (Moje královna, 2017), Cent millions d’années et un jour (Sto milionů let a jeden den, 2019), Des diables et des saints (O ďáblech a svatých, 2021). Za čtvrtý román Veiller sur elle (Bdít nad ní, Nakladatelství JOTA, 2025) získal v roce 2023 Goncourtovu cenu, nejvýznamnější francouzské literární ocenění, a cenu Fnac.
Soutěž končí 14. prosince 2025.
Ceny do soutěže věnovalo Nakladatelství JOTA.
ANOTACE
V italském klášteře umírá muž, obklopen tichou přítomností mnichů. Už čtyřicet let mezi nimi žije, aby nad ní bděl. Nad kým nebo nad čím? A proč musí být ukrytá?
Během svých posledních hodin, na pomezí vzpomínek a blouznění, se sochař Mimo Vitaliani noří do příběhu svého života. Do let, kdy žil jako učedník u tyranského kameníka v italském městečku Pietra d’Alba, v srdci panství rodiny Orsiniů. A především do chvíle, kdy poznal jejich jedinou dceru – nezkrotnou Violu.
Mimovi osud rozdal špatné karty, v jeho rukou se však skrývá skutečný talent. Naopak Viole Orsiniové dopřály sudičky téměř vše. Narodila se do šlechtické rodiny a dětství strávila ve stínu paláce. Je však příliš svobodomyslná a vášnivá a má v sobě příliš mnoho ctižádosti, než aby se spokojila s rolí, která jí byla předurčena.
Přestože oba pocházejí z neslučitelných světů, okamžitě se spřátelí. Spojeni přísahou i nezdolným poutem procházejí léty plnými hněvu, během nichž je v Itálii na vzestupu fašismus. Jejich cesty se rozcházejí a zase se potkávají, střídavě jsou z nich přátelé a nepřátelé, neschopni své vzájemné přitažlivosti podlehnout – ani se jí zbavit. Mimo nakonec přelstí svůj osud a dočká se slávy, ale jaký má smysl úspěch, pokud by měl ztratit Violu?
Nakladatelství JOTA, přeložil: Tomáš Havel, originální název: Veiller sur elle, pevná vazba s přebalem / 407 stran / doporučená cena: 498 Kč
