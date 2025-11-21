Divadlo,  Kultura

Má rád Írán i Cheb a přicestoval do Malostranské besedy: 321Jedem! přivítalo Ladislava Ziburu

21. 11. 2025 /

Možná se vám nechce opustit pohodlí vašich domovů a kanceláří, ale přesto toužíte po třeba i zprostředkovaném setkání se zeměmi Asie, Ameriky či Afriky. Jednou z cest, jak toho docílit, je vyslechnout si svědectví cestovatele. Český novinář a spisovatel Ladislav Zibura patří k takovým příkladům světaznalého člověka a v polovině listopadu 2025 mohli díky němu návštěvníci Malostranské besedy spojit příjemné s užitečným, když navštívil improvizační talk show 321Jedem!

zibura 321
Foto: Alice Wágnerová

Nikola Orozovič a jeho soubor Just! Impro mají talent jednak na výběr velmi zajímavých osobností, jednak na umění postavit na hostových zkušenostech výstup plný osvěžujícího humoru. K Orozovičovi se na začátku představení přidali nejprve jeho kolegové Jirka Axmann a Martin Vasquez, aby předvedli krátké výstupy v prostředích navržených diváky. Účinkující se tak na chvíli ocitli v džungli, na letišti, a nakonec v jeskyni. Poté se již dostavil host aktuálního vydání Ladislav Zibura a směle se začal dělit o své zážitky a myšlenky. Jeho první podněty daly základ k vyprávění příběhu „Čtenář brzo ráno“. Obvykle je tento segment vyprávěn „pouze“ ve třech rozdílných žánrech, tentokrát se k vypravěčům připojil sám Zibura a jejich střídání určovala náhodně vybraná divačka. Příběh byl vylíčen v žánrech sci-fi, telenovela, pohádka a horor.

Zibura je celoživotním nadšeným cestovatelem a světoběžníkem. Svou manželku poznal ve vlaku a později s ní sdílel výpravy například do Íránu, kde byla jeho drahá polovička zraněna, navštívili společně Japonsko a další zajímavá místa. Na dalekých cestách zažil mnoho kuriózních příhod, včetně kulinářských. V Číně nakonec ochutnal od svého průvodce psa, případně se značně obával alkoholu čepovaného z kanystru. Neoslepl, ale na cestách se mu čas od času zdravotní problémy nevyhnuly. Zánět močového měchýře tak řešil v Čechách, ovšem i v Náhorním Karabachu. Život na cestách mu nicméně spíše svědčí, narozdíl od studia práv, s nímž se rozloučil již po třech měsících. Nicméně tato předčasně ukončená životní dráha se stala základem pro scénku se vzájemným dabingem „Právník v Alpách“. Václav Tobrman, klavírista souboru, jako vždy složil a zahrál píseň založenou na slovech od diváků.                     

Host pořadu je velmi literárně činný a své cesty zužitkovává v materiálu pro knihy a cyklus přednášek po celé České republice. Dle jeho slov přednášky odrážejí spíše jeho extrovertní část a knihy zase tu introvertní. Napsání jedné knihy trvá tři měsíce až rok, přičemž v současnosti na svých stránkách Zibura.cz nabízí již šest titulů. Zájemci se mohou začíst do příběhů z různých částí světa v dílech jako „Všechny cesty vedou do Santiaga“, „Pěšky mezi buddhisty a komunisty“, „40 dní pěšky do Jeruzaléma“, případně „Prázdniny v Evropě“. Náhodně vybrané pasáže ze „Všech cest“ zazněly v rámci skeče „Nákup kola“.    

Na dotaz, jakou alternativní kariéru by si zvolil, přišel Zibura s vizí sebe sama jako opraváře praček. Konverzace s komiky udělala však ještě odlišnou odbočku. Závěrečné vystoupení předabovalo rozhovor s tímto cestovatelem a prezentovalo jej jako odborníka na prodej párků v rohlíku.

Hvězdy pořadu 321Jedem! se vrátí 1. prosince 2025 a jejich hostem bude herečka  Taťjana Medvecká.     

Autor článku: Mgr. Jiří Kábrt

 

 

