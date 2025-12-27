Na cestách

Rodinná zimní dovolená v zahraničí bez zbytečných starostí

27. 12. 2025 /

Zimní dovolená na horách patří mezi nejoblíbenější rodinné pobyty v zahraničí. Lyžování, snowboarding, sáňkování nebo výlety na sněžnicích lákají děti a dospělé k aktivnímu trávení času. Právě zimní sporty ale dlouhodobě patří mezi nejrizikovější, a to i na upravených sjezdovkách. Drobná nepozornost, ledová plotna nebo nečekaná kolize mohou při zimních sportech vést k nepříjemnému zranění. V zahraničí pak podobná situace znamená nejen stres, ale často rovněž velmi vysoké finanční náklady.

styl zivota.cz svpojistovna uvodni

Běžná pojistka? Nestačí!

Mnoho rodičů má pocit, že pokud děti lyžují „rekreačně“, běžné cestovní pojištění postačí. Realita bývá jiná. Lyžování, snowboarding nebo jízda ve snowparku jsou v zahraničí často řazeny mezi rizikové sporty a základní pojistka je nemusí krýt.

styl zivota.cz svpojistovna 01

Typickým příkladem může být rodinná dovolená v Alpách, kdy dítě utrpí zlomeninu ruky při zkoušení skikrosu a je nutný zásah horské služby a převoz do nemocnice. Bez správného krytí se náklady mohou vyšplhat do desetitisíců korun. Právě zde hraje klíčovou roli pojištění rizikových sportů do zahraničí, které s těmito situacemi počítá.

Pojištění odpovědnosti

Zimní sporty však nepřinášejí rizika jen v podobě úrazu. Na přeplněných sjezdovkách není výjimkou ani srážka s jiným lyžařem nebo poškození cizí výstroje. Odpovědnost za škodu v zahraničí může znamenat další vysoké výdaje, které rodinný rozpočet zatíží mnohem víc než samotná dovolená.

Kvalitně nastavené pojištění proto zahrnuje nejen léčebné výlohy, ale také odpovědnost a asistenční služby. Některé pojišťovny, například SV pojišťovna, umožňují přehledně zvolit krytí podle typu zimních aktivit celé rodiny.

styl zivota.cz svpojistovna 02

Uzavřete pojistku včas

Rozšířené sportovní pojištění přitom představuje jen malou část celkových nákladů na zimní pobyt. Poskytuje rodičům klid a dětem bezpečné zázemí při sportování, které je baví. Ať už vyrážíte na klasické lyžování, snowboarding nebo plánujete vyzkoušet i náročnější zimní aktivity, správně zvolené pojištění rizikových sportů do zahraničí vám umožní soustředit se na to nejdůležitější – společné zážitky, radost ze sněhu a pocit, že jste na hory vyrazili opravdu připraveni.

 

