Soutěž o 3 výtisky knihy Logické hádanky a hry Lewise Carrolla
Rádi si cvičíte mozek matematickými hádankami, hlavolamy, hrami a kvízy? Vyhrajte jeden ze tří výtisků knihy Logické hádanky a hry Lewise Carrolla v naší nové soutěži.
Logické hry a hádanky jsou nejen zábavné, ale také prospívají činnosti našeho mozku. A ty od známého autora Alenky z říše divů Lewise Carrola rozhodně stojí za naši pozornost. Před koncem roku nabídlo nakladatelství Portál milovníkům matematických hádanek, hlavolamů, her a kvízů titul tohoto hravého matematika a logika, který je doplněn matematikem Edwardem Wakelingem. České vydání navíc obsahuje i českou stopu, jak jste se mohli dozvědět z ukázky z knihy. Básník Robin Král a matematik a spisovatel Tomáš Sieger nejen knihu přeložili, ale i doplnili postupy řešení, vysvětlivky, nové úlohy i dlouho skryté Carrollovy hádanky z rukopisů a korespondence.
Soutěž končí 16. února 2026.
Ceny do soutěže věnovalo nakladatelství Portál
ANOTACE
Gamebook pro milovníky matematických hádanek, hlavolamů, her a kvízů od autora světoznámé Alenky v říši divů připomíná, že Lewis Carroll byl hravý matematik a logik. Kniha je uspořádána jako gamebook s nápovědou a klíčem, na které se čtenáři všech generací a úrovně logického tréninku mohou a nemusejí obracet – to pokud si chtějí tajemství zachovat. Carroll už tuto knihu nestihl dokončit, a tak se mnozí po něm pokoušeli ji zkompilovat. Naše verze těží z básnického umu českého básníka Robina Krále a jeho kolegy Tomáše Siegera, matematika a spisovatele. Vychází z britského vydání, doplněného tamním editorem – matematikem Edwardem Wakelingem – a přidává k jeho práci novou, českou vrstvu. Knihou se mohou probírat děti nadšené do hádanek, které se mohou v případě bezradnosti obracet k nápovědě či klíči, i zkušení řešitelé složitějších hlavolamů. Pro každého je tu úroveň náročnosti, která mu bude vyhovovat.
Nakladatel: Portál, 176 str., 379 Kč
