Zúčastněte se soutěže o knihu o knězi, který se nevejde do škatulek, kterou vydalo nakladatelství Portál. Vyhrajte jeden ze tří výtisků knihy Josef Kordík Farář na čtyřkolce.

Autor knihy Bob Fliedr je novinář, hudebník a spisovatel a autor knižního rozhovoru s teologem a tajně vysvěceným ženatým biskupem působícím ve skryté církvi Janem Konzalem.

Soutěž končí 28. května 2024.

Ceny do soutěže věnovalo nakladatelství Portál.

ANOTACE

Volání stát se knězem zaslechl na koupališti. Tři roky po kněžském svěcení podepsal Chartu 77. Přišel o státní souhlas, přesto dál sloužil mše, za což dostal půlroční podmínku. Začátkem 70. let vstoupil k jezuitům, koncem 70. let od nich odešel. Živil se rukama. Po listopadu 1989 se stal farářem v Železnici kousek od Jičína, kde dodnes vytváří živé farní společenství. V nedalekých Valdicích slouží jako vězeňský kaplan. Jako poutník zdolal 3 000 kilometrů dlouhou cestu z Železnice do Santiaga de Compostela. Josef Kordík (* 1948) – kněz, který se nevejde do škatulek. „Originál, kterej si nikdy nevybral nic lehkýho,“ jak o něm řekla Dana Němcová. Knihu tvoří obsáhlý rozhovor s Josefem Kordíkem, několik rozhovorů s lidmi, kteří jsou mu blízko, a několik jeho vlastních textů.

Vydává Portál, pevná, 216 str., 349 Kč.

Ukázky z knihy.

Soutěžní formulář.

Sledujte náš Facebook a nenechte si ujít naše články. Podělte se o ně s přáteli.

Odesláním formuláře soutěže souhlasíte s Všeobecnými podmínkami. Podívejte se, jak nakládáme s osobními údaji.