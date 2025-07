Kolegové na pracovišti, kde jsou vztahy zakázané. Vlastně je zakázal přímo On. Přitažlivost doutná. Jak tohle asi může dopadnout? Další z originálních sexy příběhů od skvělé Alessandry Torre.

Kate Martinová se uchází o místo kreativní ředitelky soukromé značky spodního prádla. Její šéf a majitel firmy Trey Marks je chodící zosobnění hříchu, ale bohužel jeho zásadou je nespat s kolegyněmi. Tedy Kate je samozřejmě zasnoubená, takže uvažuje čistě teoreticky, ale prostě taková jsou fakta. Jejich vzájemná jiskřivá přitažlivost je vlastně problém, který se oba rozhodnou zdvořile ignorovat…

Jak to ta Alessandra dělá, že z tolikrát použitého motivu dokáže vykřesat nový příběh, který vás bude bavit? Katein snoubenec je nudný, ale solidní vědátor, konzervativní volba. Je vám jasné, jak to s ním dopadne, ale co na tom. Zato Trey je ztělesněním živočišnosti, takový ten typ „nenapravitelný sukničkář“, co se ale dá napravit, jen mít tu správnou motivaci…

Autorka zkrátka dokáže i na minimálním prostoru vykouzlit sympatické postavy a vdechnout jim život. Tady příběh ještě ozvláštnila střídáním úhlu pohledu Ona – On, kdy na sebe v podstatě navazují, a mnohdy dost vtipně. Celé je to vtipné už tím, že se příběh odehrává uprostřed světa spodního prádla, ale oba se zařekli, že ho z toho druhého rozhodně nesundají, nestrhají – no, uvidíme…

Krátká knížka plná zakázané přitažlivosti a škádlení dvou přátel, kteří vlastně přátelé být nechtějí, je rozkošně svůdná a opět úplně jiná než ostatní autorčiny romány…

Originál: Love in Lingerie, 2017, překlad: Zdenka Lišková, vydal: Mystery Press, 2025, 218 stran