Rybíz patří ke snadno dostupné ovoce, které najdeme téměř na každé zahradě. Často v létě dozrává rychleji, než ho stíháme zpracovat. A i když se nejčastěji objevuje v klasické bublanině, rozhodně to není jediná cesta. Kyselá, svěží chuť bobulek má velký potenciál – výborně doplňuje smetanové, tvarohové i jogurtové základy a krásně kontrastuje s máslovou drobenkou. Vybrali jsme tři různé dezerty, které s rybízem fungují na výbornou a přitom každý přináší jinou náladu.

kolaz rybizove dezerty

Rybíz červený, bílý i černý: Každý chutná jinak

Než se pustíme do pečení, vyplatí se vědět, jaký druh rybízu vlastně používáme. Červený rybíz je nejběžnější – výrazně kyselý, šťavnatý a ideální pro moučníky, kde potřebujeme osvěžení. Bílý rybíz je jeho jemnější „bratr“ – sladší, méně trpký a skvěle se hodí do dezertů pro děti nebo do jemnějších krémů. Černý rybíz naproti tomu vyniká velmi aromatickou, až kořenitou chutí a hustší dužinou. Nejlépe chutná v kombinaci s hořkou čokoládou, tvarohem nebo v marmeládách a sirupech. Strach z experimentování a kombinací je zbytečný. Právě kontrast chutí dělá z rybízu krále letního pečení.

Jogurtový koláč: Rychlá klasika s letní lehkostí

Jogurtový rybízový koláč je ideální volba pro chvíle, kdy chceme upéct něco rychlého a nenáročného, ale přesto efektního. Vláčné těsto s jogurtem zaručí jemnou texturu, rybíz se v něm krásně rozloží a dodá svěžest i lehkou kyselost. Koláč je ideální na víkendovou snídani nebo jako moučník ke kávě. Celý recept na jogurtový rybízový koláč.

Koláč s drobenkou: Chuť domova na plechu

Rybízový koláč s drobenkou je sázka na jistotu. Nadýchaný korpus, šťavnatý rybíz a sladká, křupavá drobenka vytvoří vynikající trojkombinaci, kterou známe z kuchyní našich babiček. Tento koláč potěší každého, kdo miluje tradiční chutě v moderním podání. Pečení není složité a výsledek vypadá skvěle i bez náročného zdobení. Vyzkoušejte přípravu rybízového koláče s drobenkou.

Nepečený dezert: Když je venku horko a trouba má volno

Když hledáme způsob, jak si pochutnat na rybízu a chceme spíše něco, co bude skoro hned na stole, pak je skvělou volbou svěží nepečený rybízový dezert. Spojuje v sobě vrstvený efekt a krémovou hebkost. Rybíz se tu propojuje s jemným tvarohem a sušenkovým základem, takže výsledek je lehký, osvěžující a ideální pro letní dny, kdy se vám nechce péct. Přichystejte si nepečený rybízový dezert.

Tři cesty, jedna sezóna

Tyto tři recepty ukazují, jak pestrý může být jeden druh ovoce v rukou šikovného pekaře. Ať už se rozhodnete pro koláč z trouby, tradiční drobenku nebo moderní nepečenou variantu, každé sousto bude připomínkou toho, že léto je v plném proudu – a rybíz si zaslouží hlavní roli.