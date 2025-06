Květy černého bezu jsou jedním z nejvoňavějších a nejvšestrannějších darů jara. Tento nenápadný keř, který roste téměř všude – na okrajích cest, luk a lesů – je skutečným pokladem pro každého, kdo miluje domácí výrobu, bylinky a tradiční recepty. Ať už máte chuť na osvěžující sirup, léčivý čaj nebo chcete vyzkoušet méně známé kulinářské lahůdky, bezové květy vás nezklamou.

Foto: Hans z Pixabay

Kdy a jak sbírat bezové květy

Nejlepší období pro sběr květů černého bezu je konec května až začátek června, podle lokality a počasí. Vydejte se na ně tam, kde nejsou silnice, nebo průmyslové objekty. Nevhodná jsou i místa s postřikem. Sbírejte květy před úplným rozvinutím ideálně dopoledne za suchého počasí, kdy je v nich nejvíce aromatických látek. Stříhejte nůžkami celé květenství, nezapomeňte nechat i nějaká květenství i pro hmyz.

Jak využít květy černého bezu

Květy černého bezu mají pestré využití. Jedná se o jedlé květy, které poslouží nejen jako krásná dekorace dezertů a nápojů, ale také z ní můžeme přichystat řadu dobrot.

Bezový sirup

Ingredience: 30–40 květů černého bezu, 2 litry vody, 2 kg cukru, 3 citrony (bio, nejlépe neloupané), a případně 50 g kyseliny citronové (volitelné, pro delší trvanlivost)

Postup:

Květy rozložte na plech, nechte z nich vylézt broučky, nemyjte je a dejte do hrnce s vodou a nakrájenými citrony. Nechte louhovat den až dva hodin. Sceďte, přidejte cukr a případně kyselinu citronovou. Zahřejte, dokud se cukr nerozpustí, ale nevařte. Nalijte do sterilních lahví.

Kam se sirupem? Je výborný jen tak naředěný vodou, do limonád, koktejlů, nebo třeba na dochucení jogurtu a palačinek.

Čaj z květů bezu

Sušené květy bezu (květ sušíme při teplotě max. 40 °C) se tradičně využívají proti zánětům a na podporu pocení. Čaj si z nich můžete připravit při chřipce, rýmě a kašli.

1–2 lžičky sušených květů zalijte 250 ml vroucí vody. Louhujte 10 minut, přeceďte. Můžete dosladit medem.

Kosmatice – smažené květy černého bezu

Květům černého bezu někdy říkáme kosmatice. Odkazuje to totiž na velmi oblíbené jídlo. Květy se namáčejí do těstíčka, a poté se smaží dozlatova. Křupavá dobrota, kterou milovaly už naše babičky.

Ingredience: 120 g hladké mouky, 100 ml smetany ke šlehání, 150 ml mléka, 2 vajíčka, sůl, květy bezu černého i se stopkou, ¼ l slunečnicového oleje

Postup:

Vajíčka rozklepněte do misky, přilijte mléko, přisypte mouku, rozšlehejte a směs osolte. Hustota by měla vypadat jako u těsta na palačinky.

Na pánvi rozpalte olej, květy bezu vezměte za stopku, ponořte do těstíčka a přendejte je do rozpáleného tuku. Pak nůžkami stopku odstřihněte. Smažte z jedné strany dozlatova a pak otočte a dosmažte i druhou stranu. Podávejte posypané cukrem, skořicí nebo s medem.

Koupel z květů bezu – péče pro tělo i duši

Bezové květy mají zklidňující a čisticí účinky. Přidejte je do koupele, případně z nich připravte silný odvar a přilijte do vany. Vhodné i pro dětskou pokožku nebo při ekzémech.

Květy černého bezu nejsou jen krásné a voňavé, ale i velmi užitečné. Nabízejí široké možnosti využití – od kuchyně až po domácí lékárnu. Pokud je sbíráte s úctou k přírodě a v pravý čas, získáte nejen radost z tvoření, ale i výborného pomocníka pro zdraví a pohodu celé rodiny. Z černého bezu jsou skvělé i plody, o těch si zase povíme v srpnu, kdy bude jejich čas.

Zdroje:

https://www.nzip.cz/clanek/1033-cerny-bez

https://ucanr.edu/site/california-elderberries/food-safety-best-practices-elderberry-harvest