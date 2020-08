Řebříček je starou bylinou, jejíž využití sahá hluboko do minulosti. Ocení ho nejen ženy, ale také ti, kteří mají problémy s trávením.

Řebříček obecný (lat. Achillea millefolium) patří mezi vytrvalé rostliny. Dorůstá 20-80 cm a objevuje se na loukách, krajích cest, suchých trávnících. Rostlině se říká myší ocásek, husí jazýček, dar boží, zaječí chléb, polní chmel, Achillova bylina, žebřík. Jméno souvisí s řeckým hrdinou, Achillem, známým z trojské války, který podle pověstí využíval bylinu pro zraněné vojáky. Rostlina je totiž známá i svou schopností hojit rány a zastavovat krvácení.

Účinné látky v řebříčku

Z více než stovky sloučenin v řebříčku jsou nejvíce zastoupeny monoterpeny (cineol, linalool a další), sesquiterpeny, chamazulen, hořčiny, flavonoidy, fenolkarbonové kyseliny, dále také kumariny, betainy a polyiny. éterický olej je proměnlivý. Uvádí se, že pouze teraploidní pěstovaný řebříček obsahuje dostatek proazulenu.

Řebříček pro zdraví

Z rostliny se pro zdraví využívá nať, sušené kvetoucí vrcholy. Chamazulen přispívá k uvolňování křečí, je protizánětlivý a antimikrobní.

Díky hořčinám podporuje vylučování žluče a žaludečních šťáv, což přispívá k lepšímu trávení. Řebříček se využívá proti nechutenství, mírným křečím v trávicím traktu a dalších problémech v této oblasti.

Řebříček také působí na pokožku, osvědčil se na zánětlivá onemocnění, rány. Jedná se o ženskou bylinku, která se využívá hlavně v podobě sedacích koupelí. Mírní silné menstruační krvácení a křečové bolesti. Lidové léčitelství po řebříčku sahá i pro srovnání nepravidelné menstruace, před a během přechodu. Mírní návaly, změny nálad a další průvodní znaky. Po této rostlině se sahá i při potížích s hemoroidy.

Kromě toho tento močopudný prostředek se využívá nejen na močové cesty, podporuje také krevní oběh.

Z řebříčku se vyrábějí i různé likéry. Využívá se také jako skvělý repelent proti komárům.

Éterický olej pomáhá při depresích, revmatismu, popáleninách.

Aby se využily účinné látky čaj se nevaří, pro čaj se zalije vroucí vodou a nechává se louhovat 15 minut. Pro sedací lázeň se nechá nať 12 hodin namočená ve studené vodě, k zastavení krvácení se nechává přivést k varu a odstaví.

Využití v kosmetice

Extrakty z řebříčku se využívají v kosmetice, třeba do přípravků na problematickou pleť. Využívá se jeho schopností mírně stahovat póry, regulovat maz a dezinfikovat.

Řebříček prospívá i pokožce hlavy, brání totiž podráždění pokožky a vzniku lupů. Prokrvuje pokožku a vyživuje kořínky, proto vlasy lépe rostou.

Měli byste vědět

U citlivých osob se může objevit dermatitida a vytvořit puchýřky. To podle všeho způsobují sesquiterpenlaktony, obsažené v hvězdnicovitých rostlinách. Proto by řebříček neměly konzumovat osoby citlivé na arniku nebo heřmánek. Rostlina není vhodná během těhotenství, kojení a nedoporučuje se dětem do pěti let. Nesmí se využívat při epilepsii a po infakrtu.

Sběr a uchovávání řebříčku

Řebříček se sbírá od června do září, ideálně za slunečných dnů. Nať se seřízne 10-20 cm nad zemí a suší se zavěšená ve stínu, ale i uměle (do 35 °C)

Po usušení se skladuje na temném místě v dobře uzavřené nádobě.

