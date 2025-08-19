Encyklopedie víl Emily Wildové od Heather Fawcettové je skrytý drahokam pro trpělivé čtenáře
Emilyina encyklopedie víl je fantasy román, který kombinuje prvky historické fikce, pohádkové mytologie i nenápadného humoru. Autorka Heather Fawcett nás zavádí na začátek 20. století, do světa, kde existence víl není jen pověrou, ale seriózním předmětem vědeckého bádání. Vítejte ve světě, kde víly existují a nemusí být vždy jen milé a líbezné. Jejich zkoumání vás taky může stát život nebo duši…
Lidé jsou jimi fascinováni a na Cambridge dokonce existuje katedra věnovaná jejich výzkumu. Do ní patří i Emily Wildová, zapálená vědkyně, pracující v terénu. Neumí to moc s lidmi, a lidi moc nevědí, co s ní. V roce 1909 asi moc samostatných žen nebylo.
Teď je na výzkumu kdesi na norském ostrově (který svými názvy dost připomíná Island) aby tu studovala místní víly, ačkoli obyvatelé z toho nejsou právě nadšení. Vypadá to, že zdejší druhy víl jsou dost kruté, zlomyslné a zákeřné. Ale Emily má větší starosti přežít zimu a neumrznout, a nepopudit si proti sobě celou vesnici…
První půlka tohohle románu zrovna neoplývá dějem. Jsou to vlastně deníkové záznamy Emily, takže jejíma očima sledujeme tenhle svět. Na ostrov jí přijede pomoct její kolega Wendell Bambleby, který je na rozdíl o Emily šarmantní, upovídaný a zdvořilý, a dost možná to ani není člověk. Emily tahá z lidí příběhy do své dizertace a Bambleby je okouzluje, hašteří se spolu, venku sněží. I přes naprostou absenci děje mě to přesto nějakým způsobem fascinovalo. Číhala jsem na detaily, které by mi prozradily víc o světě, který autorka popisuje.
Časem příběh nenápadně potemní, k čemuž kupodivu pomáhají i Emilyiny věcné poznámky pod čarou, ukazující, kolik vědců se při bádání o vílách ztratilo. Některé druhý víl nestojí o to být zkoumané… Bylo také vtipné dedukovat věci, o kterých Emily nepíše, ale které vysvítají mezi řádky, třeba Bamblebyho vztah k ní, k čemuž je tvrdohlavá vědkyně zcela slepá.
Druhá část už má děje celkem dost, ale i kdyby ne, stejně jste lapeni kouzlem tohohle světa. Skrytým humorem i ironií toho, jak objektivní vědkyně překračuje svá pozorování a sama se stává součástí příběhů, které si jednou budou místní vyprávět u ohně.
Už chápu nadšené recenze a těším se na druhý díl, který vyjde v listopadu.
Originál: Emily Wilde´s Encyclopedia of Faeiries, 2023, překlad: Ivana Svobodová, vydal: Host, 2025, 351 stran