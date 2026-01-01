Vánoční Sychrov překvapí i po svátcích: Procházka zámkem, která vás úplně pohltí sváteční atmosférou
Novogotický zámek Sychrov je úžasným místem, pokud se znovu potřebujete nadechnout. Kdykoliv ho navštívíte, vždy má co nabídnout. A nyní do 4. ledna ještě láká na vánoční prohlídky, během kterých si můžete chodit zámkem stanovenou trasou vlastním tempem. A také můžete fotit i tam, kde to obvykle možné není. Byli jsme na prohlídce a vychutnali si naprosto skvělý zážitek. Vůbec to nevadí, že už je po svátcích. Tuto pohádkovou příležitost je třeba vidět.
Dnes státní zámek sloužil do roku 1945 (kdy byl znárodněn) jako rezidence původem francouzského rodu Rohanů. Je bohatě zařízen původním nábytkem, obrazy a dalšími doplňky. Pro svou úchvatnou výzdobu ho vyhledávají filmaři a objevil se hned v několika českých pohádkách (Nesmrtelná teta, Zlatovláska, Nejkrásnější hádanka, Klíč svatého Petra…), ale i v filmech a seriálech tuzemských i zahraničních filmařů.
Většinu místností krášlí bohatá řezbářská výzdoba. Nejinak je tomu i v pověstné schodišťové hale, která je majestátní i během roku, ale díky vánoční výzdobě je její kouzlo mnohem větší.
Procházet se volně zámkem vlastním tempem je magickým zážitkem, který by si měl dopřát každý milovník historie. Sice nedostane výklad, ale už samotnou přítomností v tomto nádherném sídle, kterému se říkalo i „vyřezávaná pohádka severu“ pro krásnou a obdivovanou řezbářskou práci Petra Buška, jeho firmy a synů.
Procházíme se pokoji, prohlížíme si slavnostně vyzdobené prostory a máme tak trochu pocit, jako že jsme na soukromé návštěvě knížete Kamila. Pod krásně ozdobenými stromečky najdeme na některých místech i různé hračky. Někde nejsou dárky zabalené – tehdy se totiž dárky nebalily.
Už samotné sledování stromečků, které se v jednotlivých místnostech liší ozdobami, je nádherné. Kromě toho si ale můžeme prohlédnout všechny ty detaily, na které někdy při běžné prohlídce není čas nebo si jich zkrátka nevšimneme. Z osobní zkušenosti ale mohu říci, že prohlídek Sychrova není nikdy dost. V každém ročním období je jiný, a vždy nezapomenutelný. Obzvlášť, když je pak během roku (kromě zimních měsíců) možné se procházet obrovským anglickým parkem u zámku.
Ale zpátky do komnat. Obdivujeme obrazy, řezbářskou práci i detaily běžného života a když mě jako návštěvníka napadne nějaká otázka, mohu ze zeptat průvodců, kterých v rámci trasy potkávám asi čtyři.
Malí i velcí návštěvníci se mohou fotit tam, kde jim to vyhovuje, samozřejmě ne mimo vyhraničené prostory a mimo koberec.
Vstupné na státní zámek Sychrov do 4. ledna 2026 je jednotné, 200 Kč za osobu a děti do 6 let mohou na prohlídku zdarma. V této době je prodej vstupenek možný pouze na pokladně, nikoliv online. Velmi zajímavou příležitostí je také procházka zámkem v podvečerních časech, kdy má úplně jinou atmosféru. 2.—3. ledna 2026 si totiž prostory můžete projít i v době od 16 do 19 hodin.
Zámek je veřejnosti zpřístupněn celý rok, a to denně včetně pondělků. V červenci a srpnu zámek můžete s vašimi dětmi jít na dětskou prohlídku s princeznou. Během roku se na Sychrově konají různé kulturní akce, koncerty a výstavy.