Vánoční Sychrov překvapí i po svátcích: Procházka zámkem, která vás úplně pohltí sváteční atmosférou

1. 1. 2026 /

Novogotický zámek Sychrov je úžasným místem, pokud se znovu potřebujete nadechnout. Kdykoliv ho navštívíte, vždy má co nabídnout. A nyní do 4. ledna ještě láká na vánoční prohlídky, během kterých si můžete chodit zámkem stanovenou trasou vlastním tempem. A také můžete fotit i tam, kde to obvykle možné není. Byli jsme na prohlídce a vychutnali si naprosto skvělý zážitek. Vůbec to nevadí, že už je po svátcích. Tuto pohádkovou příležitost je třeba vidět.

sychrovsky zamek z cestneho dvora
Sychrovský zámek, pohled z čestného dvora. Foto: archiv Stylu života

Dnes státní zámek sloužil do roku 1945 (kdy byl znárodněn) jako rezidence původem francouzského rodu Rohanů. Je bohatě zařízen původním nábytkem, obrazy a dalšími doplňky. Pro svou úchvatnou výzdobu ho vyhledávají filmaři a objevil se hned v několika českých pohádkách (Nesmrtelná teta, Zlatovláska, Nejkrásnější hádanka, Klíč svatého Petra…), ale i v filmech a seriálech tuzemských i zahraničních filmařů.

Většinu místností krášlí bohatá řezbářská výzdoba. Nejinak je tomu i v pověstné schodišťové hale, která je majestátní i během roku, ale díky vánoční výzdobě je její kouzlo mnohem větší.

schodistova hala sychrov
Schodišťová hala je vyzdobena obrovským vánočním stromem. Foto: archiv Stylu života

Procházet se volně zámkem vlastním tempem je magickým zážitkem, který by si měl dopřát každý milovník historie. Sice nedostane výklad, ale už samotnou přítomností v tomto nádherném sídle, kterému se říkalo i „vyřezávaná pohádka severu“ pro krásnou a obdivovanou řezbářskou práci Petra Buška, jeho firmy a synů.

Procházíme se pokoji, prohlížíme si slavnostně vyzdobené prostory a máme tak trochu pocit, jako že jsme na soukromé návštěvě knížete Kamila. Pod krásně ozdobenými stromečky najdeme na některých místech i různé hračky. Někde nejsou dárky zabalené – tehdy se totiž dárky nebalily.

Už samotné sledování stromečků, které se v jednotlivých místnostech liší ozdobami, je nádherné. Kromě toho si ale můžeme prohlédnout všechny ty detaily, na které někdy při běžné prohlídce není čas nebo si jich zkrátka nevšimneme. Z osobní zkušenosti ale mohu říci, že prohlídek Sychrova není nikdy dost. V každém ročním období je jiný, a vždy nezapomenutelný. Obzvlášť, když je pak během roku (kromě zimních měsíců) možné se procházet obrovským anglickým parkem u zámku.

vanocni ozdoby s rohanskymi znaky
Zámecké pokoje jsou ozdobeny vánočními stromky s nádhernými ozdobami, na některých jsou i rohanské rodové symboly. Foto: archiv Stylu života

Ale zpátky do komnat. Obdivujeme obrazy, řezbářskou práci i detaily běžného života a když mě jako návštěvníka napadne nějaká otázka, mohu ze zeptat průvodců, kterých v rámci trasy potkávám asi čtyři.

Malí i velcí návštěvníci se mohou fotit tam, kde jim to vyhovuje, samozřejmě ne mimo vyhraničené prostory a mimo koberec.

salon knizete kamila
Stejně kouzelně, jako je vyzdoben salon knížete Kamila, jsou i další místnosti. Foto: archiv Stylu života

Vstupné na státní zámek Sychrov do 4. ledna 2026 je jednotné, 200 Kč za osobu a děti do 6 let mohou na prohlídku zdarma. V této době je prodej vstupenek možný pouze na pokladně, nikoliv online. Velmi zajímavou příležitostí je také procházka zámkem v podvečerních časech, kdy má úplně jinou atmosféru. 2.—3. ledna 2026 si totiž prostory můžete projít i v době od 16 do 19 hodin.

Zámek je veřejnosti zpřístupněn celý rok, a to denně včetně pondělků. V červenci a srpnu zámek můžete s vašimi dětmi jít na dětskou prohlídku s princeznou. Během roku se na Sychrově konají různé kulturní akce, koncerty a výstavy.

