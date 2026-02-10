Soutěž o 3 výtisky knihy Daisy O’Shea Klíč ke štěstí
Grace přijíždí se svou malou dcerou do zapadlé irské vesničky. Neví, jestli ji čeká nový začátek, nebo jen místo, kde si konečně dovolí vydechnout. Klíč ke štěstí od Daisy O’Shea vypráví o útěku a návratu, o mateřství, rodinných tajemstvích a odvaze čelit tomu, co jsme celý život odkládali. Příběh vychází v nakladatelství Metafora z Nakladatelského domu GRADA a vy můžete v soutěži vyhrát jeden ze tří výtisků.
Knihy Daisy O’Shea jsou oceňovány pro psychologickou hloubku, odvážné vyprávění a nezapomenutelné postavy. Autorka byla oceněna prestižní medailí B.R.A.G. Medallion za výjimečnost v nezávislém vydavatelství.
Zlomené srdce, divoké Irsko a láska
„Chtěla jsem, aby tahle kniha nikdy neskončila. Chtěla jsem číst dál a dál o postavách, jejich životech
a o tom, co je ještě čeká.“
„Od první stránky skvělá četba! Vřele doporučuji. Kniha je plná smutku, smíchu i bolesti, postavy jsou skvěle vykreslené a celý příběh si zaslouží plných pět hvězd.“
– Ohlasy z Goodreads
Soutěž končí 24. února 2026.
Ceny do soutěže věnovalo nakladatelství Grada.
ANOTACE
„Vezmi si ten klíč, beruško. Já už se tam nikdy vrátit nemůžu. Poslední dopis, který jsem z Irska dostala, mě o tom jasně přesvědčil. Ale ty bys mohla jednoho dne potřebovat bezpečné útočiště, a to je to jediné, co ti můžu dát. Irsko máš v krvi, ochrání tě.“
Když Grace dorazí unavená, v slzách a zmáčená deštěm do malé irské vesničky, kde vyrostla její babička Caitlin, ze všeho nejvíc touží po Caitlinině bezpečné, teplé náruči.
Polorozpadlá zřícenina kdysi malebné chaloupky z Caitlinina dětství – jejíž klíč dostala Grace ve svatební den od babičky pro případ, že by někdy potřebovala tajný úkryt – není místem, kde by mohla začít znovu, jak doufala. Kromě skrývání se před bolestivou minulostí se ale Grace musí ještě postarat o svou malou dceru Olivii, a tak jí nezbývá než zůstat silná.
Sebere proto odvahu, požádá o pomoc své laskavé nové sousedy – jedním z nichž je i charismatický tesař Sean Murphy – a pustí se do rozsáhlých oprav, aby se v domě zase dalo bydlet. Výhled na smaragdové moře jí brzy učaruje, Olivia jen vzkvétá a Sean dokáže Grace rozesmát tak, jak už se to dlouho nikomu nepovedlo…
Se Seanem po boku postupně objevuje historii své rodiny, ale její zvědavost odkrývá jen další záhady. Co přimělo Caitlin z Irska uprchnout a proč už se nikdy nechce vrátit? Ale sotva se Grace dopátrá pravdy, začnou ji náhle ohrožovat její vlastní děsivá tajemství.
Grace možná konečně našla domov pro svou malou rodinu. Ale nyní musí stanout tváří v tvář všemu, před čím se pokusila utéct. Nechá se svou minulostí znovu dohnat? Nebo v sobě najde sílu bojovat za svou dceru, lásku k Seanovi a nový život v Irsku?
Nakladatel: Metafora, vychází v překladu Michalely Vavrušové, 312 str., 449 Kč
