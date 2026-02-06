Ukázka z knihy Dr. Jasona Funga Kód diabetu
Kanadský nefrolog dr. Jason Fung je autorem několika mezinárodních bestsellerů a jeho přednášky patří mezi nejcitovanější v oblasti výživy a metabolického zdraví. Neméně skvělá je kniha, kterou nedávno vydalo nakladatelství KAZDA. Kód diabetu má podtitul Jak přirozeně předcházet a zvrátit diabetes 2. typu. Máme ukázku z knihy.
Cukrovka 2. typu je onemocnění, kterému často můžeme předcházet a má několik možností léčby. V posledních letech se objevily diety s velmi nízkým obsahem sacharidů. Jejich součástí je přerušovaný půst jako způsob, jak diabetes 2. typu léčit, ale také ho zvrátit. A právě o tom, jestli je možné toto civilizační onemocnění zvrátit, je mezi lékaři a vědci velmi sporné. Řada z nich ale uznává, že „pozastavení“ diabetu nebo jeho uvedení do „remise“ je možné.
Jason Fung, kanadský nefrolog, je přesvědčen, že diabetes 2. typu lze zvrátit, a jeho kniha s názvem The Diabetes Code vyšla pod česným názvem Kód diabetu a podtitulem Jak přirozeně předcházet a zvrátit diabetes 2. typu: nabízí návod, jak na to. Autor se v knize zabývá podrobnou historií a vysvětlením, jak se diabetes 2. typu stal epidemií 21. století a také proč konvenční léčba je často problematická. Fung vysvětluje, proč a jak by se výživa měla stát tématem číslo jedna.
Představte si přítele, kterému byla stanovena diagnóza diabetu 2. typu – hladina glukózy v jeho krvi je tedy trvale vyšší, než je běžné. Dře na tom, aby zhubl 22 kilogramů, díky čemuž může přestat užívat léky snižující hladinu cukru, protože jeho hodnoty se vrátily do normy. Co byste mu řekli? Pravděpodobně něco jako: „Výborně! Vážně o sebe pečuješ. Jen tak dál.“ Rozhodně by vás nenapadlo mu povědět: „Jsi hnusný lhář. Můj lékař říká, že diabetes je chronický a nevratný, takže určitě lžeš.“ Přitom je zjevné, že jeho nemoc díky úbytku hmotnosti ustoupila. A právě o to jde – diabetes 2. typu je zvrátitelné onemocnění.
Tento fakt jsme podvědomě tušili vždy. Zvrátit nemoc je však možné pouze prostřednictvím změny jídelníčku a životního stylu, nikoli pomocí léků, protože diabetes 2. typu je nemocnění způsobené především stravou. Klíčovým faktorem je proto hubnutí. Většina léků běžně užívaných na diabetes 2. typu ovšem redukci hmotnosti nevyvolává. Spíše naopak – inzulin je nechvalně proslulý tím, že přispívá k nárůstu váhy. Pacienti, kteří musejí začít s injekcemi inzulinu, často sami cítí, že se vydali špatným směrem.
Mnozí z mých pacientů mi říkali: „Pane doktore, vždycky tvrdíte, že cesta ke zvrácení diabetu vede přes hubnutí.
A přesto jste mi předepsal lék, po kterém jsem přibral jedenáct kilo. Tak jaký to má smysl?“ Na tuto otázku jsem nikdy neměl uspokojivou odpověď, protože žádná neexistovala.
Smysl to prostě nemělo. Správnou cestou při léčbě diabetu bylo hubnutí. Jestliže inzulin způsoboval přibývání, logicky nemohl situaci zlepšovat – nemoc naopak zhoršoval.
Neboť klíčem k vyléčení diabetu 2. typu je hubnutí, léky v tomto ohledu nepomáhají. Pouze předstíráme, že ano – a právě proto většina lékařů věří, že diabetes 2. typu je chronický a progresivní. Odmítáme totiž nepohodlnou
pravdu: nemoc vyvolanou špatnou stravou léky vyléčit nelze.
Je to asi tak stejně užitečné, jako vzít si šnorchl na cyklistický závod. Samotná nemoc není hlavním problémem – problémem je způsob, jakým ji léčíme.
ANOTACE
Diabetes 2. typu nevzniká přes noc – je výsledkem dlouhodobé hormonální nerovnováhy.
Dr. Jason Fung, kanadský nefrolog a jedna z nejrespektovanějších světových autorit v oblasti metabolického zdraví, ukazuje, že skutečným kořenem problému není nedostatek léků, ale chronicky zvýšená hladina inzulinu.
V této knize srozumitelně vysvětluje, jak inzulinová rezistence vzniká, proč tradiční doporučení často selhávají a jaké biologické mechanismy stojí za přibýváním na váze, výkyvy energie a zhoršováním cukrovky. Opírá se o klinickou praxi, vědecké studie i zkušenosti tisíců pacientů, kterým pomohl změnit život.
Fungův přístup propojuje moderní medicínu, výživu a praktické strategie, které lze zavést okamžitě a které vedou ke skutečným výsledkům: lepší glykémii, stabilnější energii, snížení tělesné hmotnosti a často i k úplnému zvrácení diabetu 2. typu.
