Malá, ale přesto velká kouzla v Malostranské besedě: Iluzionista Petr Kasnar okouzlil účinkující i diváky pořadu 321Jedem!
Členové komediálního souboru Just!Impro jsou svým způsobem čarodějové, schopní na základě jednoduchého námětu postavit řadu nápaditých a humorných scének, jak to opakovaně dokazuje Nikola Orozovič a jeho kolegové. Poprvé v roce 2026 se koncem ledna do Malostranské besedy vrátil pořad 321Jedem! a tentokrát se přidali i další mágové. Členové českého sdružení iluzionistů KIM Club Praha se ještě před začátkem hlavní náplně večera setkali s návštěvníky a předváděli jim ukázky svého magického umění. Hostem pořadu byl totiž jejich „Mistr“ – slavný český kouzelník Petr Kasnar.
Nikola Orozovič jako vždy přivítal na pódiu nejprve své kolegy, jimiž byli tentokrát Jana Pokorná a Martin Vasquez. Společně předvedli výstup „Lachtanův dopis žralokovi“, vyprávěný postupně po jednom slově od každého z nich. Smích publika završil předehru, po níž se na jeviště dostavil hlavní host a v sále zavládla zvědavost, jaké eskamotérské kousky společně s komiky vykouzlí.
Petr Kasnar patří ve svém oboru mezi elitu České republiky, jíž ostatně reprezentuje na mezinárodních kouzelnických festivalech, včetně mistrovství světa. Zároveň se objevil v českých filmech jako Černí baroni nebo Samotáři,a dokonce se jako zástupce svého řemesla ocitl v blízkosti slavného filmového archeologa Indiana Jonese. Především je považován za odborníka v oblasti mikromagie, tedy kouzelnických triků sledovaných z bezprostřední blízkosti. Navzdory tomuto označení je však Kasnar zjevně velkou osobností. Své znalosti uplatnil i v kriminalistice, jelikož pomohl spravedlnosti došlápnout na pouliční skořápkáře a podvodná kasina. Pokud jde o vlastní zajímavé performance, proslavil se například iluzionistickým číslem s architektem Bořkem Šípkem a obří skleněnou vázou v Novém Boru, nebo spoluprací na outdoorovém představení „V zajetí temnot“ se skupinou historického šermu MERLET – FÁBER. Podílel se také na realizaci opery Nagano, vyprávějící o slavném českém sportovním vítězství.
S Orozovičem a dalšími účinkujícími se host rozpovídal o svých zážitcích z dětství, především o dovolené na Seči a lásce k fenoménu Spejbla a Hurvínka. Dle svých slov znal celé hry Josefa Skupy zpaměti. Zde našli improvizátoři snadno inspiraci a všichni tři vyprávěli na přeskáčku příběh „Loutkář u vody“, líčený v žánrech sci-fi, pohádka a dobrodružství. Návštěvníci si tak užili příhody loutky Karlíka, která se za dramatických okolností nakonec setkala se žralokem z prvního skeče.
Kasnar sám si výstup užíval, nicméně v rozhovoru přiznal, že jeho profese je značně odlišná od praxe vystupujících, poněvadž v kouzelnictví je i takzvaná improvizace dopředu plánovaná. Přípravy na kouzlo jsou zdlouhavé, některé trvají dle jeho slov i deset let. Kouzelnictví jej zaujalo už v dětství, nicméně nejprve se učil písmomalířem. V tomto oboru nenašel uplatnění, avšak v rámci večera se jeho zkušenost zúročila ve scénce „Písmomalíř v čekárně u doktora“, kde se improvizátoři vzájemně dabovali. Otázky „z oboru“ zase zamířily do oblasti eskamotérského umění úniků a jeho velkého znalce Harryho Houdiniho. Jedna příhoda této někdejší legendy posloužila jako základ scénky s omezeným počtem slov a námětem „V newyorském hotelu“. Hostující iluzionista během rozhovoru pozval na pódium také jednoho člena publika a nechal jej z původně prázdné obálky vyndat láhev, jíž si bude moci nechat naplnit ve vinárně Na skleničku. Klavírista Pavel Mucha již tradičně na základě slov od diváků složil píseň, kterou mezi hlavními částmi představení zahrál a všechny přítomné velmi pobavil.
Na závěr dostal Kasnar otázku, jakou zprávu by poslal všem lidem na světě. Zvolil tedy slova „Každý den bude tak hezký, jaký si ho uděláte!“ Nicméně se nejednalo o úplný konec večera, neboť návštěvníkům se i nadále věnovali kouzelníci z KIM Clubu Praha, jejichž organizace slaví tento rok 70. výročí založení.
Pořad 321Jedem! se vrátí 16. února a jeho hostem bude vojenský pilot a akrobat Jan Tvrdík.
Autor článku: Mgr. Jiří Kábrt