Léčky, lampy, labyrinty od Jefferyho Russella: Další bláznivé dobrodružství trpasličí party kobkových profesionálů
Nejnovější příběh party Kobkanýrů patří k těm nejšílenějším, nejbombastičtějším a nejpískovatějším. Když smícháte inspiraci Egyptem a Orientem, můžete se dočkat lecčeho…
Trpasličí parta, specializující se na vykrádání hrobek, hledání ztracených pokladů a na exotické výpravy za magickými artefakty, tentokrát cestuje do cizokrajné oblasti plné písku, horka a džinů. Různá království mají své vlastní džiny, teď byl ale jeden ukraden. A hned tu vyrostla podezřele nádherná pyramida, kde zdolání jejího labyrintu má vlastní reklamní kampaň. To přitáhlo do země mraky dobrodruhů, bojovníků a různých jiných existencí, včetně gnómí tajné služby. A včetně Kobkanýrů. Hrobka? Poklady? No jasně!
Sice je tahle série propagována především pro fanoušky Dračího doupěte, ale užijí si ji všichni milovníci praštěného humoru, bláznivých dobrodružství a pohodových fantasy, které jsou plné nejrůznějších narážek a odkazů. V tomhle díle je celá parta po kupě, včetně písařky Rubiny, neurotického „krále“ Durhama a všech 19 trpaslíků, kde je každý specialista na něco určitého (akvizice, exploze, kuchyň). A jednoho gnóma, který neúspěšně předstírá, že je trpaslík s kočičími chlupy místo fousů…
Tenhle zatím poslední díl autor opravdu vyšperkoval. Příběh, co má připomínat slavnou hru na dobrodruhy, se točí kolem čehosi, co nutí účastníky hrát ve hře na dobrodruhy… Plus je tu i spousta dalších bláznivých nápadů a neskutečných hlášek, kvůli kterým mám tuhle sérii ráda:
„Mungo vytřeštil oči. Tad si byl několikrát jistý, že už viděl maximální limit, jakého jsou gnómí oči schopné, ale zjevně se pletl i posledně.“
Dobrá zpráva je, že úspěch českého vydání dost možná dokope autora napsat další díl Kobkanýrů. Vděčíme za to českému nakladatelství Mystery Press, na které autor v novém doslovu významně pomrkává…
Originál: Mazerynth, 2019, překlad: Jiří Matyskiewicz, vydal: Mystery Press, 2025, 245 stran