Mlha, moře, mordýři pohodová fantasy pokračuje. Trpasličí komando tentokrát vyráží na moře. Bude čelit pirátům, zlý papouškům a počasí, aby našli artefakt a dali všem na budku…

Kobkanýři zasahují i tam, kde nejsou žádné kobky. Banda odvážných trpaslíků, specializujících se na hledání a získávání pokladů a ztracených artefaktů, je najata na jeden obzvlášť ztracený. Háček je v tom, že podivná relikvie zmizela na ostrově uprostřed nebezpečných vod, v mlze, která obvykle lodě sežere a už nevyplivne. Trpaslíci, zvyklí na jeskyně a pevnou zem, se musejí přeorientovat na oceán a absurdní námořnické výrazy…

Po vtipné jednohubce Kosti, pasti, slepice, plné tajných labyrintů a hlubokých chodeb, přichází druhý díl, který si bere na paškál veškeré pirátské příběhy, aby se z nich inspiroval a zakomponoval to nejlepší do vlastní trpasličí verze. Opět tu máme sehranou partu trpaslíků, kde má každý své místo – někdo je v průzkumu, jiný vymýšlí plány a někdo další disponuje hrubou silou, když je potřeba likvidace maléru. Dost připomínají fousatou verzi Tučňáků z Madagaskaru…

Jelikož jde o fantasy svět, kde je magie opravdu, ale fakt hodně, může se tu stát naprosto cokoli, co odporuje logice a fyzikálním zákonům, jako je třeba díra v moři a jiné nečekané záležitosti. Nikdy prostě nevíte, co přijde dál, a tak se můžete jen skvěle bavit. A že toho autor tentokrát přichystal opravdu hodně. Zlého pirátského kapitána, který má papouška jen proto, že to velí tradice. Zlou čarodějnici, které se Zlý kapitán Lojza strašně bojí. Nečekané využití ovčích měchýřů, žabí vojáky a želví krunýř.

Zatímco první díl připomínal putování Společenstva prstenu, jen o dost praštěnější a zakončené spoustou pohybujících se kostí, tenhle druhý je komplikovanější, dává nahlédnout do mytologie světa – i když si o ní trpaslíci myslí své – a potěší srdce každého milovníka námořních dobrodružství. Tentokrát nebudou pečení krtci, zato žabí stehýnka ano. Umím si představit, že v jiné dimenzi by tohle byl případ pro Hellboye, ale tak šíleně jako trpaslíci by si s tím těžko poradil…

Originál: Blackfog Island, 2016, překlad: Jiří Matyskiewicz, vydal: Mystery Press, 2024, 339 stran