Ve fantazijním světě po různých válkách zvítězili Valoriáni a udělali si z porobených Herranů své otroky. Dcera mocného generála Kestrel se ale od svých patricijských vrstevníků odlišuje – nechce být válečnicí, ale na výběr moc nemá. Buď narukovat, nebo se vdát (a porodit další válečníky). Když pak na trhu s otroky impulzivně koupí hrdého Arina z poraženého národa, změní tím možná nejen svůj osud…

Po sérii Hunger Games se roztrhl pytel s různými obdobnými cykly o hrdinkách, zápasících o své štěstí v dost nepříznivých podmínkách. A Kletba vítězů v lecčems připomíná pohádkově laděnou sérii Selekce od Kiery Cass – v ní si princezna z vládnoucí kasty musí vybrat ženicha, všude nějaký protokol, pravidla, přísně rozdělená společnost, ovládaná armádou, vzpoura proti řádu.

To všechno tu také je, v Kletbě vítězů je ale navíc daný velký důraz právě na to, jak málo stačí, aby se jeden národ začal cítit nadřazený jinému – stačilo deset let nadvlády, a z Herranů jsou míň než zvířata. Ale příliš palčivé filozofické otázky tu jsou maskovány pečlivě vymyšleným světem s vlastní hierarchií, a hlavně – pomalounku se rodící milostnou linkou. Kestrel totiž možná cítí ke svému otrokovi víc, než co je v striktní společnosti vůbec přípustné. Ale ovlivní nějak počínající cit Arina, který patří k odboji a tajně připravuje převrat?

Zakázaná láska dvou úhlavních nepřátel a jejich vzájemné zrady i pomoci jsou hnacím motorem téhle čtivé a napínavé knížky nejen pro mládež. Příběh vás lapí a pohltí a na konce ke své smůle zjistíte, že jde zase o trilogii – a další díl vyjde až v dubnu. Jak to vydržet?

Originál: The Winner´s Curse, 2014; překlad: Martina Chramosilová, vydal: Fragment, 2018, 348 str.