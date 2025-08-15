5 situací, kdy místo posuvných dveří zvolit raději klasiku
Posuvné dveře dnes patří mezi oblíbené prvky moderního interiéru. Šetří místo, působí minimalisticky a dají se sladit téměř s jakýmkoli stylem. Velmi často se instalují jako posuvné dveře na stěnu nebo elegantní posuvné dveře do pouzdra, které se při otevření zasunou přímo do zdi. Výjimkou nejsou ani skleněné posuvné dveře, které propouštějí světlo a zároveň opticky odlehčují prostor.
Přesto existují situace, kdy se jejich použití nevyplatí – ať už z praktických, akustických nebo stavebních důvodů. V takových případech mohou lépe posloužit klasické otočné interiérové dveře.
Zde je 5 důvodů, kdy dát od posuvných dveří raději ruce pryč:
1. Není místo na odsunutí
U posuvných dveří na stěnu je zásadní mít dostatek volného prostoru vedle dveřního otvoru – minimálně šířku samotného křídla. Pokud jsou poblíž vypínače, radiátor, nábytek nebo zárubně jiných dveří nebude možné dveře úplně otevřít. U posuvných dveří do pouzdra je sice prostor skrytý ve zdi, ale pouzdro zabírá cenné místo a nelze do něj kotvit police ani umístit rozvody.
2. Slabá akustika a izolace
Na rozdíl od klasických dveří nikdy nedoléhají po celém obvodu. Vždy mezi stěnou a křídlem zůstává malá mezera, která propouští zvuk i pachy. V místnostech, kde je potřeba soukromí – jako jsou ložnice, toalety nebo pracovny – proto posuvné dveře neplní stejnou izolační funkci jako klasické otočné dveře. Výjimkou nejsou ani skleněné posuvné dveře, které mohou být sice vizuálně působivé, ale z hlediska zvukové izolace zcela nevyhovující.
3. Náročnější stavební příprava
Zatímco “šoupací” dveře na stěnu se instalují relativně snadno, posuvné dveře do pouzdra vyžadují stavební zásah. Do zdi se musí zabudovat stavební pouzdro pro posuvné dveře, které zvyšuje náklady a zabírá místo ve zdivu. V lehkých příčkách je navíc potřeba zvolit speciální typ konstrukce. V případě rekonstrukcí nebo dodatečné montáže může být realizace komplikovaná či nemožná.
4. Nízká frekvenční výdrž
Při intenzivním denním používání mohou posuvné mechanismy ztratit na plynulosti. Levnější kolejnice začnou drhnout, zámky se opotřebují a pohyb přestane být tichý. V místech s častým provozem, například mezi kuchyní a obývákem nebo ve vstupních částech bytu, se klasické otočné dveře často ukážou jako spolehlivější volba.
5. Potřeba naprostého soukromí
Ačkoliv skleněné posuvné dveře dodají interiéru vzdušnost, do místností jako koupelna, ložnice nebo šatna se zkrátka nehodí. Pokud navíc nejsou matné nebo pískované, neposkytnou ani základní vizuální ochranu. Stejně tak u “šoupacích” dveří není možné použít klasické těsnění, a tak vždy hrozí průnik světla, hluku nebo zápachu.
Nechte to na odbornících
Posuvné dveře mohou být praktickým i designovým řešením, ale rozhodně nejsou vhodné do každého prostoru. Jejich využití závisí na dispozici místnosti, účelu, nárocích na soukromí i technických možnostech stavby. V řadě případů se vyplatí zůstat u klasických otočných dveří, které nabídnou větší variabilitu a jednodušší montáž.
S výběrem ideálního typu vám pomůže společnost Plancher, která nabízí široký sortiment interiérových dveří, odborné poradenství a profesionální montáž. Nechte výběr i realizaci na zkušených technicích a předejdete zbytečným komplikacím.