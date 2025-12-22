Hledáte vánoční atmosféru? Tipy na audioknihy od hororu po pohádku. S Audiotékou
Někdy je těžké naladit se na vánoční atmosféru tak, jak bychom si přáli. Před svátky řešíme běžné povinnosti, plánujeme nákupy, pečeme a čas se zrychluje. Přitom toužíme po chvílích klidu, které Vánoce symbolizují. Audioknihy mohou být nenápadným prostředníkem – pustíme je při pečení cukroví, při balení dárků nebo večer, když konečně zavládne ticho.
V našem výběru najdete tituly staré více než sto let i zcela nové příběhy, které teprve nedávno vyšly v audio podobě. Adventní i vánoční období nebývá jen časem harmonie. V některých příbězích se objevují temné, mrazivé motivy, jinde naopak laskavost a humor. Jsou mezi nimi texty pro dospělé posluchače, ale také povídky vhodné třeba i pro společný poslech s dětmi. Audioknihy tak mohou navodit zimní atmosféru i tam, kde se nám jinak nedaří zpomalit a zastavit myšlenky.
Vánoce v Šípkové ulici – Alena Mornštajnová
Necelou hodinu dlouhé vyprávění o vánočních přípravách, které se odehrává 23. prosince v jedné malé ulici nabízí hravé i jemně ironické momenty a téma, které zaujme děti a dospělé vrátí zpátky na výlet do časů hravosti a fantazie. Příběh můžeme poslouchat postupně i najednou.
Při poslechu oceníme i propojení tradic a moderního pojetí. Skvělá Alena Morštajnová dodala příběhu civilnost i humor. Titul výborně namluvila herečka Klára Trojanová. Titul vydalo OneHotBook.
Šťastné a hrůzostrašné – Vánoční horory
Sbírka kratších vánočních povídek z temnější roviny zimních svátků ukazuje, že k Vánocům patří nejen světlo, ale i stín. Motivy nadpřirozena, opuštěných domů a nočních setkání fungují zejména při poslechu večer. O tomto titulu, jehož texty byly napsány již před více než stoletím, jsem se zmínila již před časem.
Nemusíte se bát potoků krve. V tomto téměř 4hodinovém výběru jde především o atmosféru. A ta je brilantní. Potěší hlavně milovníky „starých časů“. Výběr vydal Radioservis.
Vánoce v Praze – Jaroslav Rudiš
Česko—německý spisovatel Jára se vrací do zimní metropole a zachycuje sváteční atmosféru Štědrého dne v centru města. Hodinový příběh je báječně poetický a plný nejen motivů očekávání a čekání, ale také zajímavých setkání s různými svéráznými osůbkami. Náhodní společníci svátečního dne jsou spolu, přesto osamělí.
Audioknihu načetl sám autor svým příjemným hlasem. Titul, který vydalo OneHotBook má ale jednu vadu. Je příliš krátký.
Vánoční koleda – Charles Dickens
Klasický příběh o Ebenezeru Skrblířovi, který je už podle svého jména velmi lakomý a nesnášenlivý, je už po generace legendární. Audioknižní interpretace výborného Lukáše Hlavici umožňuje vnímat temné pasáže, návštěvy duchů i proměnu hlavního hrdiny s novou intenzitou. Poslech si mohou krásně užít dospělí, ale i děti, který třeba přinese i nějaké to ponaučení. Audioknihu o délce necelé čtyři hodiny vydalo Tympanum.
Vánoční pohádky 2 – František Nepil, Karel Čapek aj.
Sbírka devíti kratších příběhů využívá krásnou tradici českých pohádek. Většinou zhruba sedmiminutové pohádky nabízí nejrůznější pohledy na svátky. Křemílek a Vochomůrka, ale i Štuclinka a Zachumlánek. Kouzelné pohádkové příběhy nejen pro děti vydal Supraphon.
Vánoční detektivky – Arthur Conan Doyle, G. K. Chesterton
Známé detektivní povídky zasazené do období Vánoc představují jiný pohled na svátky – napětí, záhady a dedukce. Případ Modrá karbunkule se odehrává na Štědrý den, což vytváří kontrast mezi atmosférou klidu a dramatem ve společnosti hvězdné dvojice Sherlock Holmes a doktor Watson.
Druhý příběh Létající hvězdy je od Gilberta Keitha Chestertona a nechybí v něm páter Brown. Oba tituly namluvil svým laskavým hlasem Ladislav Frej. Ve jejich společnosti můžete strávit necelé dvě hodiny. Titul vydal Popron Music.
Vánoční povídky ze Šumavy – Karel Klostermann
Karel Klostermann byl známý svou láskou k Šumavě. Ti, kteří mají rádi jeho realistické vyprávění z dřívějších časů, by si neměli tento 7,5 hodiny dlouhý výběr nechat ujít. Klostermann načerpal inspiraci v prostředí svých milovaných šumavských vesnic a zimní krajiny. Povídky zobrazují každodenní život obyčejných lidí, krutost zimního počasí i rodinné rituály. Velmi živě zobrazenou atmosféru odlehlé krajiny a lidské příběhy výborně namluvil Ivan Řezáč a báječně tak doplnil svým hlasovým projevem skvělé texty Klostermanna. Titul vydalo Tympanum.
Zlákala vás možnost prodloužit si sváteční atmosféru a vychutnat si ji v nejrůznějších podobách? Který z příběhů si vyberete?
Partner seriálu: Audiotéka