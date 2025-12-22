Jak připravit diplomovou práci k tisku: kontrolní checklist před odevzdáním
Odevzdání diplomové práce je jeden z nejdůležitějších momentů studia. Než ale zamíříte s diplomkou na tisk, je potřeba zkontrolovat celou řadu technických detailů — od formátování až po číslování stránek. Spousta studentů zde chybuje a zbytečně riskuje problémy při vazbě diplomové práce nebo následně u oponentů.
Tisk a vazba diplomové práce – kontrolní checklist
Aby vás nepotkaly potíže s dokončením diplomky, připravili jsme pro vás přehledný kontrolní checklist. A co je ještě lepší — pražské copycentrum Tomados vám dokáže pomoci i s úpravou dokumentu, formátováním a kompletním zajištěním tisku a vazby diplomové práce, a to i v expresním režimu.
1. Zkontrolujte základní formátování dokumentu
Než práci odešlete do tisku, ujistěte se, že máte správně nastaveno:
- Formát papíru (většinou A4)
- Okraje a zarovnání textu
- Řádkování (1,15–1,5) podle požadavků školy
- Použitý font a jeho velikost (často Times New Roman 12 nebo podobný serifový font)
- Správné dělení slov a odstavců
Nesprávné technické nastavení je častou příčinou problémů při tisku nebo vazbě – například když se text posune, nevejde na stránku nebo rozhodí obsah.
Tip: Pokud si nejste jistí, v copycentru Tomados vám pomohou i s formátováním a přípravou dokumentu k tisku.
2. Styly nadpisů, kapitoly a obsah
Pro automatické vytvoření obsahu je nutné používat styly nadpisů (Nadpis 1, Nadpis 2…).
Zkontrolujte:
- Správné označení kapitol
- Jednotnou hierarchii nadpisů
- Automaticky generovaný obsah, který odpovídá skutečnému stránkování
Pokud používáte ručně vytvořený obsah, často se stává, že nesedí čísla stránek a to při obhajobě nepůsobí dobře.
3. Číslování stránek a oddíly
Ověřte, že:
- Úvodní strany (úvod, anotace, poděkování) mají jiné číslování nebo nejsou číslovány
- Obsah má vlastní oddíl
- Hlavní text začíná číslováním od strany 1
Dobře nastavené číslování je jeden z nejčastějších problémů studentů – ušetříte si nervy, když si vše překontrolujete ještě před tiskem.
4. Obrázky, grafy, tabulky a přílohy
Zkontrolujte:
- Dostatečné rozlišení obrázků (ideálně 300 DPI)
- Přehledné popisky tabulek a grafů
- Jednotné formátování legend
- Správné číslování a odkazy v textu
- Umístění příloh na samostatných stránkách
Špatně vložené obrázky nebo nízké rozlišení se při tisku výrazně projeví.
5. Citace, bibliografie a seznam zdrojů
Pečlivě si projděte:
- Správnost formátu citací (ČSN ISO 690 nebo jiný podle školy)
- Jednotný vzhled bibliografie
- Abecední řazení
- Stejný styl napříč celou prací
Chybná bibliografie vede často ke snížení bodů.
6. Export do PDF – nedělejte chybu na poslední chvíli
Před tiskem vždy vyexportujte práci do formátu PDF a proveďte kontrolu:
- Nemění se fonty ani rozložení?
- Obsah odpovídá stránkám?
- Obrázky a grafy neztratily kvalitu?
- Soubor není chráněný heslem?
PDF je jediný formát, který při tisku zaručí přesné zachování vzhledu.
Jak vám Tomados usnadní celý proces tisku a vazby diplomové práce
Tomados nabízí kompletní servis, který studentům výrazně šetří čas i nervy. Co vše můžete využít?
Profesionální tisk diplomových prací
- Tisk ve formátech A5 až SRA3
- Černobílý i barevný tisk na profesionálních strojích
- Tisk diplomových, bakalářských, doktorských i dalších prací
- Možnost tisku i na vyšší gramáž papíru
- Tisk vašich vlastních výtisků (pokud si práci donesete vytištěnou)
Expresní tisk a vazba
- Standardní zhotovení do 48 hodin
- Expresní vazba do 3 hodin (+ 300 Kč)
- Expresní vazba do 24 hodin (+ 100 Kč)
To se hodí hlavně těm, kteří odevzdávají práci v časové tísni.
Výběr z 5 druhů vazeb
- Knižní klasická vazba
- Knižní vazba Unibind
- Kroužková vazba
- Drátěná vazba
- Thermo vazba
Široká nabídka desek
- Barevné varianty: červená, černá, bílá, zelená, modrá, stříbrná
- Možnost zlatého nebo stříbrného potisku na desky i hřbet.
Další možnosti
- Vypálení práce na CD
- Laminace
- Řezání, kompletace, individuální nastavení zakázek
- Online kalkulačka ceny přímo na webu
- Osobní odběr na adrese Vítkova 17, Praha 8 nebo zaslání na dobírku
- Platba kartou nebo hotově
Pamatujte, že dobrá příprava a spolupráce s copycentrem vám výrazně usnadní tisk a vazbu diplomové práce, ušetří vám nervy a zajistí, že vaše práce bude odpovídat všem náležitostem školy.
