Jak připravit diplomovou práci k tisku: kontrolní checklist před odevzdáním

22. 12. 2025 /

Odevzdání diplomové práce je jeden z nejdůležitějších momentů studia. Než ale zamíříte s diplomkou na tisk, je potřeba zkontrolovat celou řadu technických detailů — od formátování až po číslování stránek. Spousta studentů zde chybuje a zbytečně riskuje problémy při vazbě diplomové práce nebo následně u oponentů.

Tisk a vazba diplomové práce – kontrolní checklist

Aby vás nepotkaly potíže s dokončením diplomky, připravili jsme pro vás přehledný kontrolní checklist. A co je ještě lepší — pražské copycentrum Tomados vám dokáže pomoci i s úpravou dokumentu, formátováním a kompletním zajištěním tisku a vazby diplomové práce, a to i v expresním režimu.

1. Zkontrolujte základní formátování dokumentu

Než práci odešlete do tisku, ujistěte se, že máte správně nastaveno:

  • Formát papíru (většinou A4)
  • Okraje a zarovnání textu
  • Řádkování (1,15–1,5) podle požadavků školy
  • Použitý font a jeho velikost (často Times New Roman 12 nebo podobný serifový font)
  • Správné dělení slov a odstavců

Nesprávné technické nastavení je častou příčinou problémů při tisku nebo vazbě – například když se text posune, nevejde na stránku nebo rozhodí obsah.

Tip: Pokud si nejste jistí, v copycentru Tomados vám pomohou i s formátováním a přípravou dokumentu k tisku.

2. Styly nadpisů, kapitoly a obsah

Pro automatické vytvoření obsahu je nutné používat styly nadpisů (Nadpis 1, Nadpis 2…).

Zkontrolujte:

  • Správné označení kapitol
  • Jednotnou hierarchii nadpisů
  • Automaticky generovaný obsah, který odpovídá skutečnému stránkování

Pokud používáte ručně vytvořený obsah, často se stává, že nesedí čísla stránek a to při obhajobě nepůsobí dobře.

3. Číslování stránek a oddíly

Ověřte, že:

  • Úvodní strany (úvod, anotace, poděkování) mají jiné číslování nebo nejsou číslovány
  • Obsah má vlastní oddíl
  • Hlavní text začíná číslováním od strany 1

Dobře nastavené číslování je jeden z nejčastějších problémů studentů – ušetříte si nervy, když si vše překontrolujete ještě před tiskem.

 4. Obrázky, grafy, tabulky a přílohy

Zkontrolujte:

  • Dostatečné rozlišení obrázků (ideálně 300 DPI)
  • Přehledné popisky tabulek a grafů
  • Jednotné formátování legend
  • Správné číslování a odkazy v textu
  • Umístění příloh na samostatných stránkách

Špatně vložené obrázky nebo nízké rozlišení se při tisku výrazně projeví.

5. Citace, bibliografie a seznam zdrojů

Pečlivě si projděte:

  • Správnost formátu citací (ČSN ISO 690 nebo jiný podle školy)
  • Jednotný vzhled bibliografie
  • Abecední řazení
  • Stejný styl napříč celou prací

Chybná bibliografie vede často ke snížení bodů.

6. Export do PDF – nedělejte chybu na poslední chvíli

Před tiskem vždy vyexportujte práci do formátu PDF a proveďte kontrolu:

  • Nemění se fonty ani rozložení?
  • Obsah odpovídá stránkám?
  • Obrázky a grafy neztratily kvalitu?
  • Soubor není chráněný heslem?

PDF je jediný formát, který při tisku zaručí přesné zachování vzhledu.

Jak vám Tomados usnadní celý proces tisku a vazby diplomové práce

Tomados nabízí kompletní servis, který studentům výrazně šetří čas i nervy. Co vše můžete využít?

Profesionální tisk diplomových prací

  • Tisk ve formátech A5 až SRA3
  • Černobílý i barevný tisk na profesionálních strojích
  • Tisk diplomových, bakalářských, doktorských i dalších prací
  • Možnost tisku i na vyšší gramáž papíru
  • Tisk vašich vlastních výtisků (pokud si práci donesete vytištěnou)

Expresní tisk a vazba

  • Standardní zhotovení do 48 hodin
  • Expresní vazba do 3 hodin (+ 300 Kč)
  • Expresní vazba do 24 hodin (+ 100 Kč)

To se hodí hlavně těm, kteří odevzdávají práci v časové tísni.

Výběr z 5 druhů vazeb

  • Knižní klasická vazba
  • Knižní vazba Unibind
  • Kroužková vazba
  • Drátěná vazba
  • Thermo vazba

Široká nabídka desek

  • Barevné varianty: červená, černá, bílá, zelená, modrá, stříbrná
  • Možnost zlatého nebo stříbrného potisku na desky i hřbet.

Další možnosti

  • Vypálení práce na CD
  • Laminace
  • Řezání, kompletace, individuální nastavení zakázek
  • Online kalkulačka ceny přímo na webu
  • Osobní odběr na adrese Vítkova 17, Praha 8 nebo zaslání na dobírku
  • Platba kartou nebo hotově

Pamatujte, že dobrá příprava a spolupráce s copycentrem vám výrazně usnadní tisk a vazbu diplomové práce, ušetří vám nervy a zajistí, že vaše práce bude odpovídat všem náležitostem školy.

Mohlo by vás zajímat: Plagiátorství a AI – věčné téma při psaní bakalářských a diplomových prací 

 

