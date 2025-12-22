Nejpoužívanější stavební řezivo: 5 materiálů, bez kterých se na stavbě neobejdete
Dřevo patří mezi nejčastěji používané materiály při realizaci staveb. Ať už jde o hrubou konstrukci, pomocné práce nebo finální detaily, stavební řezivo má své pevné místo. Je pevné, variabilní, dobře opracovatelné a při vhodném ošetření a použití spolehlivě slouží po mnoho let. Každý typ řeziva má ale své specifické vlastnosti a ideální využití. Pojďme si projít ty nejpoužívanější.
Prkna – základ, který nesmí chybět
Dřevěná prkna patří k nejběžnějším druhům stavebního řeziva. Používají se tam, kde je potřeba jednoduchý, rovný a dostupný materiál. Najdeme je při bednění, záklopu střech, výrobě dočasných konstrukcí nebo jako pomocný materiál při montážích.
Výhodou prken je jejich všestrannost a snadná manipulace. Jsou vhodná jak pro hrubší práce, tak i pro méně namáhané konstrukční části. Při použití je důležité myslet na správnou tloušťku a kvalitu – ne každé prkno se hodí na každou práci.
Fošny – když je potřeba větší pevnost
Fošny jsou silnější než prkna a používají se tam, kde už je kladen větší důraz na únosnost a stabilitu. Často slouží jako nosné prvky menších konstrukcí, při bednění základů nebo jako součást stropních a střešních skladeb.
Díky většímu průřezu jsou fošny pevnější a méně náchylné k průhybu. Důležité je správné skladování, které zabrání kroucení a znehodnocení před samotnou montáží.
Latě – nenápadné, ale nepostradatelné
Střešní a stavební latě jsou typickým příkladem materiálu, který na stavbě často zůstává v pozadí, ale bez něj by to nešlo. Nejčastěji se používají při tvorbě roštů, zejména u střešních konstrukcí, ale také jako distanční nebo vyrovnávací prvek.
Jejich hlavní úlohou je vytvořit přesnou a stabilní základnu pro další vrstvy konstrukce. Právě u latí je důležitá rozměrová přesnost a kvalita dřeva, protože i drobné nepřesnosti se mohou projevit v celku.
Hranoly – nosná kostra stavby
Hranoly tvoří základ mnoha konstrukcí. Používají se jako sloupky, trámy, vaznice nebo jiné nosné prvky. Právě u hranolů se nejvíce řeší pevnost, tvarová stálost a vlhkost dřeva.
Vedle klasických masivních hranolů se dnes často používají i konstrukční hranoly typu KVH nebo BSH, které jsou rozměrově stabilnější. Tyto materiály nacházejí uplatnění tam, kde je kladen důraz na přesnost, dlouhou životnost a minimální práci s dodatečnými úpravami.
OSB desky – moderní stavební pomocník
OSB desky si v posledních letech vydobyly pevné místo na stavbách. Jsou pevné, rozměrově stálé a velmi univerzální. Používají se na záklopy, podlahy, stěny, dočasné konstrukce i jako konstrukční prvek u dřevostaveb.
Jejich výhodou je snadná montáž a dobré mechanické vlastnosti. Díky různým typům a tloušťkám lze OSB desky přizpůsobit konkrétním požadavkům stavby, ať už jde o nosnost, vlhkostní odolnost nebo povrchovou úpravu.
Správný výběr řeziva je základ
Každý typ stavebního řeziva má své ideální využití. Správná volba materiálu šetří čas, peníze i starosti při samotné realizaci. Stejně důležité je i správné skladování a zacházení se dřevem, aby si zachovalo své vlastnosti až do okamžiku montáže.
Pokud si nejste jistí, jaký typ řeziva zvolit pro konkrétní část stavby, vyplatí se poradit s odborníky. V Dřevodiskontu vám pomohou s výběrem vhodného stavebního řeziva podle konkrétního použití, zajistí kvalitní materiál a poradí i s jeho správným skladováním. Kvalitní stavební řezivo je základ, na kterém stojí každá poctivá stavba.