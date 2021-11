Coolinářka – Testováno na rodině, Tak chutná hygge nebo Vánoční kuchařka pro kluky a holky. Teď vychází další výpravná kniha Svatavy Vaškové, která si říká Coolinářka, a to dokonce ve druhém vydání. Krásné Vánoce, abyste si je skutečně hezky užili.

Průvodce nádherným obdobím od adventu až po silvestr

V knize najdete nejen přehled toho, jak si co nejvíce užít toto sváteční období, kterému se nevyrovná žádná jiná doba v roce. S její pomocí získáte inspiraci na vytváření různých vánočních doplňků. Adventní kalendář, vánoční věnec, ale i betlém. Další parádu mohou dotvořit různé ozdoby, svíčky a svícny. A co teprve takové vánoční věštění. Autorky nezapomněly ani na pomoc s nápady na balení dárků, protože, co si budeme povídat, tohle bývá kamenem úrazu pokaždé. Podobné je to se svátečním stolováním. I v této oblasti získáte návod a inspiraci pro prostření v několika variantách stylů.

Titul o Vánocích samozřejmě nemůže opomenout ani nejrůznější pokrmy. Vedle cukroví tradičního na čtenáře čeká i méně tradiční cukroví, ale i vánočka a různé další druhy pokrmů, které by v tomto období neměly na jídelním stole chybět. Najdete tu tedy i jídla jako Kaštanová polévka, Lilkový tatarák nebo třeba Sýrové kuličky.

Krásné Vánoce ve druhém vydání

Možná jste si v roce 2019 nevšimli prvního vydání, tak teď máte možnost to změnit. A že kniha Krásné Vánoce vážně stojí za pozornost. Svatava Vašková je především foodblogerkou, ale na její tvorbě je znát, že ji pohlcují i věci okolo a vytváření celé té správné atmosféry. A právě proto vznikla kniha Krásné Vánoce. Coolinářka vás provede celým adventem až po silvestr. Na knize se podíleli i tvůrci dalších blogů, jako je LUCIE LIVING, JANE AT HOME, PALEOSNADNO, DEVČE U PLOTNY, KREATIVNÍ HOSPODYŇKA nebo třeba SLEPIČÁRNA BLOG Jany Vašákové. A právě každý z nich přispěl svou troškou umění. Titul rozhodně není jen kuchařkou, ale pomocníkem, jak si vytvořit tu správnou slavnostní atmosféru, bez spěchu, ale s láskou a za přítomnosti blízkých.

Ukázka z knihy Krásné Vánoce

Studnice kouzelných nápadů

Nápadů na jednu knihu tu najdete až neuvěřitelně. Protože je titul Krásné Vánoce velmi pestrý, každý si v něm vybere něco svého pro inspiraci. A pokud jste milovníky krásných věcí, oceníte také samotné provedení knihy. Od kvalitního papíru, přes krásné fotografie, až po dobře popsané recepty. Kniha může sloužit jako dárek milovníkům krásy, vyrábění, vaření i Vánoc. Pro krásnou náladu se hodí i na listování už teď za depresivních dnů.

Nakladatel: Fragment, 2021, 2. vydání, 176 str.