Hlavně dětem od 9 let je určena kniha, která prozrazuje, jak žili šlechticové a jestli na zámcích stále žijí. Po stopách české šlechty od Jany Jůzlové s nádhernými ilustracemi Michaely Bergmanové je plná zajímavých informací, které ocení i dospělí. Máme z knihy ukázku.

Autorka knihy Jana Jůzlová píše populárně-naučné knihy historii, o cestování a cestovatelství a také o významných osobnostech pro děti i dospělé. Její nejnovější titul Po stopách české šlechty, který právě vydalo nakladatelství Portál, seznámí čtenáře se životem šlechty.

Malí i velcí se dozví základní informace o erbech, kdo žil na hradech a zámcích od 10. století do dnešních dnů. Kdo byl vévoda a kdo rytíř? Provází také po nejznámějších českých rodech. Zjistíte, kdo byli Lobkovicové, Žerotínové, Šternberkové, ale i třeba Rožmberkové, kde žili a co bylo pro ně typické. Celá kniha je prošpikována krásnými a názornými ilustracemi Michaely Bergmannové.

Až příště půjdete na hrady a zámky, bude pro vás výklad mnohem zajímavější. Už budete znát základní pojmy a budete se i orientovat v tom, jak vypadal život na hradech a zámcích, i v architektonických stylech. Budete také vědět, jak vypadali rytíři a čím se lišili. Zjistíte třeba i to, jaký význam pro obyvatele hradů a zámků měli koně, co se na památkách dělo v průběhu let a také to, jestli památky ještě někomu patří.

Rodiče i děti mohou knihu číst spolu, dozvídat se nové informace a zároveň se bavit. Autorka začlenila do titulu i zábavné úkoly. Po stopách české šlechty napsala Jana Jůzlová přiměřeně věku dětí, zaujme ale i dospělé. Možná při jejím čtení získáte i touhu navštívit zmíněné památky. Titul se může stát krásným dárkem pro celou rodinu.



Ukázka z knihy



Jana Jůzlová vystudovala jednooborovou historii na FF UK. Po studiích pracovala jako nakladatelská redaktorka, od roku 2013 je na volné noze a vedle redakční práce se věnuje také psaní knih. Je spoluautorkou řady populárně-naučných historických publikací a autorkou naučných knih pro děti. Od roku 2019 píše také sérii knih tipů na výlety.

Michaela Bergmannová je ilustrátorka, věnuje se kreslené animaci a ilustrování knih pro děti. V Portále vyšly s jejími obrázky mj. knihy Výři nesýčkují, Strasti zkoušeného Standy, Po stopách Karla IV, Po stopách baroka v Čechách a mnoho dalších.

Nakladatel: Portál, 2024, ilustrace: Michaela Bergmannová, 160 str., kniha je určena dětem od 9 let.