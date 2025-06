Ani třetí den za památkami UNESCO neztrácí na atraktivnosti. Zavítáme do republiky San Marino, která okouzlí svou polohou vysoko v horách, malebným historickým centrem a třemi ikonickými pevnostmi, které připomínají dávné časy obrany. Další zastávkou je italské Rimini, kde kromě pláží najdeme antické památky, útulné uličky i atmosféru dávných časů.

San Marino

San Marino je pátým nejmenším státem na světě a nejstarší republikou světa. Podle legendy ho založil kameník ze sousední Dalmácie někdo kolem roku 300 n. l. na hoře Monte Titano. Má rozlohu 60 km2 a většina z nich je opravdu na kopci. Vyškrábat se až na vrchol je umění, ale vzhledem k počtu odstavných parkovišť kolem historického centra to zvládne každý zkušený řidič.

Centrum je i přes mimosezonní čas plné turistů z celého světa. Jedni přišli za výjimečným zážitkem pobýt tady, kochat se výhledy ze 700 m n. m., třeba si i koupit sanmarinské známky, které platí jen tady a můžete je použít v překvapivém množství schránek (na rozdíl od Itálie, která je spíš stahuje). A ti druzí sem přišli nakupovat – San Marino je totiž bezcelní zóna a zboží je tu levnější. Najdete tu tedy nejen šperky, hodinky a parfémy, ale i kožené zboží a kupodivu i zbraně. Jestli to s tou tolerancí trochu nepřehánějí, tohle v Itálii neuvidíte. Z nějakého důvodu je tu i muzeum upírů.

Hlavní atrakcí jsou tu ale tři pevnosti s věžemi, které chránily město před útoky. Jsou propojené pěší trasou, je z nich výhled, a spolu s centrem jsou zapsané v UNESCO od roku 2008. K té třetí věži je docela špatný přístup přes příkré kamenné schody, tenhle výlet chce pevné boty. Kdo nestojí o ukopnutý palec, může si koupit vstupenku do místních muzeí (jedno z nich je ve druhé věži), nebo si opět sednout v kavárně s výhledem do uličky a pozorovat dění se zmrzlinou nebo kávou…

Rimini, Tiberiův most

Rimini nejsou jen pláže

Na pobřeží Jaderského moře cestou na ubytování si můžete udělat zastávku v Rimini, oblíbeném slunečním letovisku. Původně to byla římská stanice, takže tu narazíte na velmi staré památky. Od parkoviště autobusů se jde hezkým parkem, který ústí přímo u Augustova vítězného oblouku, ze kterého místní v průběhu času udělali bránu do historického města. Ale v neděli vpodvečer už město pomalu usíná. Projít se můžete kolem místní nenápadné katedrály, na náměstí omrknout pozůstatek antické cesty, který zůstal odkrytý po archeologických průzkumech. Narodil se tu režisér Federico Fellini, někde tu má své muzeum.

Hlavní turistická třída nás zavede přímo na Tiberiův most. Ten stále slouží dopravě, a tak je patrně nejstarším silničním mostem, byl dokončen v roce 20 př. n. l. Vede přes slepé rameno řeky, a kolem téhle zátoky je stále živo, konají se tam kulturní akce. Někteří si most pletou s jiným, a kde to jde, tam zavěšují „zámečky lásky“. Soudě podle zrezivělosti je tu asi nikdo neuklízí. V zapadlých uličkách můžete objevit jak skryté pizzerie, tak i schovaná knihkupectví s tak vysokými policemi, že knihkupec musí mít žebřík, aby na ně dosáhl… Rimini tak nejsou jenom nekonečné pláže...

První díl: Ferrara, Bologna

Druhý díl: Ravenna a San Leo

Ve čtvrtém dílu vás čeká Arezzo a Montecatini Terme