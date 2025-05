Druhý den cestování po stopách UNESCO v Itálii nás čekala místa nabitá historií. Obě jsou také spjatá s Dantem Alighierim, který v oblasti žil, pracoval a zemřel.

Ravenna je město mozaik. Nádhernou ukázkou těch nejpovedenějších je Bazilika sv. Apolináře v Classe, městečku těsně před Ravennou. Je tu sice vstupné 5 €, ale ta krása vám vyrazí dech. Všechny ty výrazné barvy a detaily mozaik, těžko uvěřit, že vše pochází z 6. století n. l. Máme tu ovečky, holubice i Krista. A vše vyvedené v suvenýrovém obchůdku také na hrnečcích nebo tričkách.

Ravenna a její mozaiky, tato je z Mauzolea Gally Placidy

Před chrámem na louce se pase stádo bizonů. Jsou kamenní a turisti se s nimi rádi fotí, i když nechápou jejich význam. Není to proto, že Ježíš je pastýř. Jsou součástí instalace moderního umění, v Ravenně je někde ještě nosorožec a gorila. Ale ti bizoni na louce – vypadají, jako by tam patřili…

Ravenna – významné historické centrum

Ravenna bývala hlavním centrem Západořímské říše, později i Byzantské říše. Je rozhodně klidnější než Bologna, ale v UNESCO je už od roku 1996. Má tam zapsaných 8 významných památek s mozaikami.

Vy si můžete koupit souhrnnou vstupenku na pět památek za 12 €, nebo menší na tři. Ty dvě místa navíc jsou malá baptisteria, kam se nevejde moc lidí, a tak jsou jejich vstupy na konkrétní čas. My dostali určený čas až po odjezdu našeho autobusu, což některé spolucestující dost zneklidnilo. Ale rozdíl v ceně je jen 2 €, takže buď můžete baptisterium vynechat, nebo zkusit se tam procpat mimo svůj vymezený rámec s tím, že vás možná kustod vyhodí, nebo mávne rukou a pustí dál. Hned na kraji je Nová Basilika Svatého Apolináře, která je také nádherná a je tam klanění tří králů, kteří vypadají jinak, než jak jsme zvyklí. Stranou jsou vedle sebe Basilika San Vitale a malé Mausoleum Gally Placidie, na které se stojí fronta. Zvenčí jsou budovy nenápadné cihlové, ale vevnitř vám svou nádherou vyrazí dech a určitě byste potřebovali víc času na vstřebání. Rozhodně se zkuste protáhnout i do Baptisteria Neoniano, kde je stropní mozaika se křtem ve vodě. Vedlejší muzeum archeologie je v ceně vstupenky, ale je už jen na vás, jestli dáte přednost procházkám po městě, objevování trhů s ručními výrobky v arkádách…

V Ravenně žil a zemřel Dante Alighieri, má tu své muzeum, parčík a taky hrobku, kam můžete nahlédnout. Dante procházel tímhle krajem a psal svou Božskou komedii, během tohoto výletu na něj budeme narážet na každém kroku…

Pevnost San Leo

Pevnost San Leo

Hlouběji do vnitrozemí už krajina není tak rovinatá, naopak se zvedá do divokých kopců. Na jednom z nich leží další zajímavé místo, pevnost San Leo. Vypíná se ve výšce 650 m n. m. Vyškrábat se tam není snadné, a stejně autobusem dojedete jen na parkoviště, a pak vás čeká ještě šplhání až k samé pevnosti. Do ní je vstup 10 €, a jsou z ní nádherné výhledy. Sami si můžete projít různé části pevnosti včetně muzea mučicích nástrojů, podzemních kobek, nebo komůrky, kde byl vězněn alchymista a šarlatán „hrabě Cagliostro“. Takovou úzkou komůrku, kterou měl na dožití, byste opravdu nechtěli. Možná ve vás ale podnítí zájem něco si o dobrodruhovi přečíst, třeba od Alexandra Dumase román Josef Balsamo, což bylo Cagliostrovo pravé jméno.

Kdo netouží škrábat se až nahoru, může zůstat v městečku, obehnaném hradbami, kde získali čestné občanství Umberto Eco nebo Enio Morricone. Asi se jim tu líbilo, stejně jako Dantovi, který se o San Leo zmiňuje ve své Božské komedii coby synonymu nedobytnosti. Nejsou tu davy, zato je tu chrám a kostel. Ospalou atmosféru si můžete vychutnat v místní restauraci a sbírat síly na příští den.



