Tana Frenchové, mistryně psychologické detektivky, se ve své nové sérii přesouvá z rušného Dublinu na tichý irský venkov, kde však pod povrchem doutná napětí, tajemství a nedůvěra. Slídil je pomalá, atmosférický psychologický román s detektivní zápletkou, který stojí na dobře vykreslených postavách a dusivé venkovské náladě – a audiopodání od OneHotBooku s hlasem Zdeňka Hrušky tento charakter příběhu dokonale podtrhuje.

Bývalý chicagský detektiv Cal Hooper utíká před vlastním životem a náročnou prací do zdánlivě ospalé irské vesnice. Zakoupí si polorozpadlý dům a postupně ho opravuje. Jeho představy o poklidném irském venkovu naruší 13letý Trey, který se k němu vloupe a zjevně po něm něco chce. Chvíli trvá, než k téměř 50letému muži získá důvěru a svěří se mu, že by potřeboval pomoc najít svého 19letého bratra. Brandon byl na svého sourozence velmi vázaný a bez vážného důvodu by jen tak nezmizel.

Calovi se do toho na začátku příliš nechce, ale bývalý detektiv v sobě své povolání nezapře a začne se jen tak poptávat v okolí, což velmi rozčeří hladiny ospalého místa. Jeho instinkt napovídá, že se něco stalo. Ale malá komunita má svá pravidla, pospolitost… Cal začíná pátrat, což ale vzhledem k prostředí vypadá úplně jinak, než na co byl se širokým odborným týmem zvyklý.

Toužil po rybaření a klidu, ale život mu přivedl do cesty pátrání, obavy, rozhovory se zvědavým sousedem Martem, návštěvy obchodu, jehož majitelka Noreen mu dohazuje ovdovělou sestru, na občasné pivo v místní hospodě a starost o Treye.

Nejdřív klukův táta, pak jeho velký brácha. Není divu, že chce odpověď, která by jednoho z nich přivedla domů, aniž by si připustil možnost, že si jen tak beze slova odešli. Cal akorát lituje, že se s tím nevytasil dřív a místo toho v sobě potají celou dobu živil naději. Uvědomí si, že spíš než naštvaný je znepokojený. Tenhle pocit nemá rád, stejně jako to, že ho poznává a perfektně mu rozumí. Je pro něj stejně přirozený jako hlad nebo žízeň. Cal nikdy nesnesl, aby nějaký případ zůstal nevyřešený. Obvykle to byla dobrá vlastnost, která z něj činila zarputilého, trpělivého pracovníka, jenž se pídil po pravdě i v době, kdy už by to většina ostatních vzdala, ale občas se z ní stávala i jeho slabina: když bušíte dál a dál do něčeho, co se nikdy nezlomí, jste nakonec akorát unavení a bolaví.

– ukázka z knihy