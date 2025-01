Tenhle román Romy Sommerové má klasický námět: výkonná investiční bankéřka z Londýna Cleo musí jet do Itálie obhlédnout investici ve formě vinice, a zjistit, jak na tom podnik je…

Toskánská vinice je v rodině Fioravantiových už po staletí, takže se syn a dědic Luca musí činit, aby na slečnu udělal dobrý dojem. Cleo má však samolibých seladonů plné zuby a jeho šarmu úspěšně odolává…

A copak je tu navíc nad rámec obvyklé vyprávěnky? Tedy krom nádherné letní atmosféry Itálie, noblesy starých vil, dlouhé historie, která čiší z každého šutru nebo vázy? A krom skvělého jídla a vína, a procházky Florencií jako přídavkem?

Velkou roli tu mají odlišné životní přístupy. Klasický italský přístup „dolce far niente“ tedy užívání si života, se tu ostře střetává s pevnou rodinnou tradicí dřít až do padnutí a poslouchat své rodiče. Tedy rozdíly mezi starou a mladou generací Italů.

Překvapilo mě, že hlavní mužský hrdina Luca není zpočátku psaný moc sympaticky – aspoň mně nepřipadá přitažlivé, když chlápek úplně automaticky flirtuje s každou ženou, co potká. Ale až postupně přicházíme na to, že jeho šarm a bezstarostnost jsou jen naučené pózy, že má vlastní příběh a problémy, které úspěšně maskuje. Prostě že i on bude mít vývoj, ne jen uspěchaná manažerka, jak je ve zvyku. To, že si Ona zamiluje Toskánsko, tak nějak čekáte. Taky je celkem očekávatelné – myšleno v romantické literatuře – že falešné manželství, které se pro dobro vinařství rozhodli předstírat, jim pomalu přerůstá přes hlavu a splývá s opravdovým vztahem. Co jsem ale nečekala, byl fakt, že hlavní hezoun se musí k dokonalosti ještě dopracovat. To byl takový bonus, který knihu odlišoval od jí podobných.

Romantický příběh si užijí všichni milovníci dobrého jídla, vína a hlavně Itálie. Něco tam musí mít ve vzduchu, co člověka donutí zpomalit a užívat si slunce a světa vůbec. A navíc kdo se – jako já – do Toskánska chystá, ten se po téhle oslavné ódě už nemůže výletu dočkat…

Originál: My fake italian marriage, 2023, překlad: Lenka Sobotová, vydalo: Argo, 2024, 325 str.