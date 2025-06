Ve 321Jedem!, pořadu plný improvizační komiky na prknech Malostranské besedy, se pravidelně objevují větší či menší hvězdy z mnoha sfér společenského života. Krátce před nástupem horkých letních měsíců se k těmto výborným bavičům jako host přidala Barbora Mottlová, všestranná umělkyně, ale také například někdejší realitní makléřka.

Foto: Martin Večeřa

Hlavní moderátor pořadu Nikola Orozovič byl tohoto večera doprovázen dalšími členy souboru Just! Impro Janou Pokornou a Jirkou Axmanem. Pořad odstartovali tradičně ještě před samotným uvedením hosta a to příběhem „Píchlá pneumatika“, vyprávěným v otázkách. Jakékoliv další dotazy byly směřovány již na samotnou Mottlovou, již můžeme znát ze seriálů jako Ošklivka Katka, Ordinace v růžové zahradě nebo Vyprávěj, případně filmů Gangster Ka Afričan nebo Na vlky železa. Již zkraje večera popisovala svá dětská životní přání, z nichž vycházela studia na Vyšší odborné škole herecké, kde se věnovala oboru Dramatické umění a moderování. Mottlová ovšem rozumí i širšímu světu moderních médií. Ve vzdělávání totiž později pokračovala na Univerzitě Jana Ámose Komenského, kde patřila k posluchačům Scénických a mediálních studií. Její vyprávění o tomto světě a o přístupu k soutěživosti se stalo základem pro vyprávění ve třech žánrech – komedii, hororu a instagramového reelu – na téma „Vyčůraný soutěžící“.

Foto: Martin Večeřa

Samotná Mottlová již v životě stačila vystřídat hodně rolí, ať už těch ztvárněných v divadle nebo v televizi, nebo co se osobní kariéry týče. Jako správná dáma má vytříbený vkus a pozitivní vztah ke světu módu, ona sama však využila své krásy ve službách modelingu, a především jako zpěvačka se s posluchači dělí o svůj čarokrásný hlas. Během pořadu tak mimo jiné i zazpívala, takže tentokrát měl celý večer hned dvě hudební vložky, přičemž tou druhou byla tradiční komická píseň člena souboru Václava Tobrmana, sestavená na základě slov od diváků. Jelikož zpovídaná žena studovala na střední škole módní návrhářství, členové sboru komiků se vzájemně dabovali ve scéně „Maturita z indické módy“. V předabovaném televizním rozhovoru pak Orozovičovi kolegové přiřkli Mottlové úlohu odbornice na mateřství.

Vystoupení, v němž Mottlová režírovala členy souboru v detektivní scéně, vrátilo herečku spíš opět do divadelního světa. Ona sama se v průběhu večera vracela ke zkušenostem z Divadla F. X. Šaldy nebo divadla Bez zábradlí a vzpomenula na životní lekci, již si odnesla z účinkování v Lídě Baarové. Uvědomila si díky tomu, že je jednoduché někoho odsoudit, předtím je však třeba jednotlivé osudy nejdříve pochopit. Na otázku, co by poslala jako SMS všem lidem na světě, odpověděla slovy „Žijte a nejen přežívejte!“

Autor článku: Mgr. Jiří Kábrt