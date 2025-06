Vršovické divadlo zve na úsměvnou komedii, inspirovanou knížkami Geralda Durrella. Letos je to 100 let, kdy se narodil slavný britský zoolog, spisovatel a milovník zvířat, který se zasloužil o záchranné směřování zoologických zahrad před pouhým přehlídkovým. Díky němu se zahrady snaží chránit ohrožené druhy a vracet je zpátky do vhodných podmínek.

Foto: Divadlo MANA

Jeho knihy o dávných expedicích, kdy ještě na přelomu minulého století chytal zvířata pro britské zoo, hltaly generace čtenářů. A generace čtenářů milovaly především jeho trilogii, ve které se vrací do dětství, kdy strávil blažené roky se svou rodinou na ostrově Korfu. O mé rodině a jiné zvířeně a Ptáci, zvířata a moji příbuzní nabízely nejen krásné popisy přírody, ale i veselé historky s jeho bláznivou a notně výstřední famílií. A právě na těch historkách staví toto divadelní představení.

Jitka Smutná jako maminka, snažící se krotit svou rodinu, je ve své roli přesvědčivá. Sekundují jí Tereza Blažková coby marnivá a nedovtipná Margo, Jakub Kalián jako budoucí spisovatel Larry, David Depta coby milovník zbraní Leslie a Antonín Holub v roli mladého Gerryho, už tehdy se zajímajícího o všemožnou zvěř. Kdo četl knížky, ten si určitě vybaví, kolik se toho v domě Durrellových dělo, kdykoli Gerry přinesl domů další svůj „báječný úlovek“. A i tady se dočkáme scének se škorpiony, racka pod stolem nebo pitvy želvy na verandě.

Foto: Divadlo MANA

Rodinné osazenstvo doplňují ještě Dana Sedláková coby služebná Lugaretsia, ale také záhadná spiritistka nebo vikářova žena, a Kajetán Písařovic, který krom nápomocného Spira ztvárnil celou plejádu řeckých opilců a výstředníků.

Byl to kouzelný čas, který ukončila až válka, kvůli které se rodina musela vrátit do Anglie, ale příběhy zachycují tu hravost a nevinnost řeckých dní, nezkaženou ničím zlým – maximálně tak bláznivým Řeckem samotným a jeho excesy. Představení je dárkem všem čtenářům Durrellových knížek, kteří poznávají situace a scénky. Netuším, co na ně říkají ti, co předlohu nečetli, ale třeba si ji díky divadlu najdou…

Autor: Gerald Durrell

Dramaturgie: Věra Mašková

Režie: Radovan Lipus

Hrají: Jitka Smutná, Antonín Holub, Dana Sedláková, Kajetán Písařovic, Tereza Blažková, Jakub Kalián, David Depta

Scénografie: Jan Tobola

Kostýmy: Tomáš Kypta

Hudba: David Noll

Projekce: Roman Mrázek

Délka představení: 100 minut (+20 minut přestávka)

Premiéra: 19.11.2024