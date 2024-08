„Divadlo hereckých osobností“ tentokrát opravdu trefilo do černého, když našlo skvělou hru pro skvělé herečky Ivu Pazderkovou a Petru Nesvačilovou…

Foto: Divadlo Kalich

Nová hra severoirské autorky Marie Jones představuje Fran a Lorettu, dvě kamarádky a kolegyně zaměstnané v pečovatelské službě. Obě evidentně patří do nižší střední třídy, bojují o každou těžce vydělanou libru. Franin nezdárný syn je silně za hranou zákona, ale máma musí být pyšná, tak jako tak. Lorettě zas dělají starosti požadavky výběrové školy její dcery, a kde na to vezme.

Zatímco obě mudrují na běžné pondělní štaci v programu svých seniorů, v koupelně jim mezitím exne „klient“. A tím představení teprve začíná. Následující dvě hodiny jsme svědky panikaření a šílených nápadů dvou ženských, které sice moc rozumu nepobraly, ale dohromady se z toho průšvihu prostě dostanou…

Kdyby do toho někdo šťoural, určitě by v pozadí vytušil náznak kritiky sociálního systému, který nutí ty nejchudší bát se toho nejhoršího, čekat pohromy a být si jisté, že pravdu by jim stejně nikdo nevěřil. Ale kdo nechce kutat pod povrch, ten si i bez toho užije bláznivou černou komedii, která jako by byla napsaná herečkám na tělo.

Foto: Divadlo Kalich

Iva Pazderková je ideální typ neurotičky, která se ze všeho hroutí a kreslí černé scénáře, zatímco Petra Nesvačilová plně rozehrává svůj komediální talent v poloze vychytralé blbky.

Pro Ivu Pazderkovou je hra na prknech Ungeltu premiérou, kdežto Petra Nesvačilová tu už hraje ve dvou dalších představeních. I tak ale máte dojem, že tuhle irskou hru už spolu hrají aspoň pět let, a ne čtyři měsíce – natolik jsou sehrané a vy jim věříte každé slovo…

Hrají: Iva Pazderková (Loretta Mackie), Petra Nesvačilová (Francis Shields)

Autor: Marie Jones

Výprava: Marek Cpin

Překlad: Zuzana Josková

Hudba: Beata Hlavenková

Režie: Pavel Ondruch