Tři kamarádky si už léta chystají svou dovolenou snů – ale nic nikdy nedopadne tak, jak chceme. Počasí nespolupracuje, účastníci se mění. Někdy je ale změna nutná, aby nás vytrhla ze zajetých kolejí.

Emily, Rachel a Tori chtěli strávit letní prázdniny v chatě z jejich oblíbené knížky. Je to ale drahá záležitost, a když Tori nemůže, souhlasí obě, že k sobě vezmou někoho z čekatelů na seznamu zájemců. Náhradník jim ale udělá čáru přes rozpočet…

Úžasná literární předloha o třech neznámých ženách, které si v chatě najdou cestu nejen k přátelství, ale i k plánům do budoucnosti, je obrovskou inspirací hlavně pro Emily, naši hrdinku. Ta se do postav své milované knihy hodně vžívá, maluje si, že se tam i ona rozhodne o své budoucnosti – má se dál věnovat počítačům, nebo jít do rizika a mít vlastní firmu na patchworkové oděvy? Když věci nejdou po jejím, je z toho dost na nervy…

Ačkoli jde o oddechový příběh o lásce, kde už dopředu tušíte, jak asi dopadne, najdeme tu pár věcí ze života. Třeba jak je obtížné vybalancovat přátelství s kamarádkou, když nesnášíte jejího přítele – ale nesmíte říct svůj názor nahlas, abyste kamarádku neztratili. Nebo nesebrat odvahu jít si za svým, když by to ublížilo blízkým lidem…

Připouštím, že jsem měla hrdinky jednu chvíli opravdu plné zuby, té její nerozhodnosti a žárlivosti na drzejší kamarádku, které všechno jde samo. Ale jak asi tušíte, i postavy si tu prochází vývojem, a krom hýčkané ublíženosti se o sobě leccos dozvídají. Třeba se to s Em na konci zlepší…

Rozkošně sladká romantika z půvabného prostředí venkovských scenerií Lake District, kombinovaných s urputnou snahou místních něco z toho trhnout (asi jako autobusy turistů hledajících Midsomer…).

Ideální čtení pro chvíle, kdy nepotřebujete děj ani o ničem moc přemýšlet, maximálně tak dumat, jestli existuje kniha nebo film, kvůli které byste opravdu jeli navštívit její lokace – jako moje kolegyně, která jela do Řecka na ostrov Lampedusa kvůli knize Victorie Hislop…

Originál: Book – lover´s Retreat, 2023

Překlad: Klára Kolinská

Vydal: Cosmopolis, 2025

432 stran