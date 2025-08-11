3 tipy na vojenské oblečení, které se hodí i do civilního života
Military styl, kterému dominují vojenské oděvy, je doménou nejen trampů a nadšenců do vojenského vybavení. Army oblečení se stává skvělým partnerem i při práci, při outdoorových aktivitách i jako volnočasový oděv. Pojďme si představit tři zástupce vojenského oblečení, které dříve nosili vojáci, ale vy ho oceníte v civilním životě jako příjemnou obměnu za klasickou konfekci.
Možná je dobré si v úvodu říci, že není military oblečení jako military oblečení. V klasických obchodech najdete napodobeniny vojenských oděvů, které jsou sice moderní, ale postrádají tu pravou “duši” armádního prostředí. Oproti tomu, když zamíříte do army shopu, narazíte na kousky, které byly součástí armádní výbavy. V army shopu Armatex se například prodávají oděvy pocházející převážně z výzbroje a výstroje AČR. Jde tedy o původní originály, které byly určené pro využití v armádě – žádné náhražky nebo napodobeniny.
Po jakých oděvech je tedy dobré se v armyshopu poohlédnout?
Vojenské kalhoty a kraťasy – odolné i praktické při práci i na výšlapech do divočiny
Když se řekne vojenské kalhoty, všichni si nejspíše představí maskáče. Ty samozřejmě patří mezi základ, který se ve vojenské výbavě objevuje, ale existují i další typy vojenských kalhot. V armádě se nosí kapsáče v různých barvách, vycházkové kalhoty s lampasy, kalhoty k uniformě, bojové kalhoty i klasické tepláky. Podobně jsou na tom i kraťasy, které můžete pořídit v mnoha variantách.
Proč si pořídit právě kalhoty z vojenské výbavy? Tak předně – jsou kvalitní, protože materiály musely něco vydržet. Tyhle kalhoty (i kraťasy) vám proto vydrží opravdu dlouho, i když si je vezmete na práci na stavbu nebo v nich budete týden bivakovat v přírodě. Navíc bývají vybavené mnoha kapsami, poutky a stahovacími pásky.
Vojenské kalhoty a army kraťasy ale nemusí nosit jen muži. V armádě působí i ženy a i pro ně se vyráběly (a vyrábí) dámské varianty vojenských kalhot.
Vojenské košile a trička – slušivé a do přírody jako dělané
Také vojenská trička jsou velmi praktická a hodí se jak na běžné nošení, tak do přírody nebo do práce. Kromě klasických triček ve vojenském khaki zbarvení nebo s maskovacím vzorem si můžete pořídit i barevná trička. Kvalitu poznáte hlavně podle toho, že vojenská trika bývají vyrobena z příjemné 100% bavlny, která saje pot a odvádí vlhkost. A opět jsou k dispozici dámské i pánské varianty, a to jako trička s krátkým rukávem, tílka i nátělníky s dlouhými rukávy.
Vojenské svetry, mikiny a vojenské kabáty – stylovka, která ochrání před nepřízní počasí
Když je chladněji, můžete se poohlédnout i po originálních vojenských svetrech a mikinách. Typické pletené svetry s nárameníky nebo kapsou na rukávu vás zahřejí během práce na zahradě, v dílně nebo při podzimním cestování krajinou. I mikiny v odstínech zelené, khaki nebo s maskováním jsou ideální pokud pracujete v lese nebo se chystáte na pobyt v přírodě.
Vojenské kabáty jsou pak vyloženě stylovou nebo pracovní záležitostí. Jejich jasně definovaný vzhled můžete využít jako hlavní prvek svého image a z vojenského kabátu se může stát retro kousek šatníku, který bude opravdu vynikat. Ale military kabáty se hodí i jako pracovní oděv a bývají nedílnou součástí výbavy každého trampa a zálesáka.
Už si brousíte zuby na nový kousek do skříně, který bude dýchat vojenskou historií? Ať už objednáte v armyshopu on-line nebo navštívíte kamennou prodejnu, vždy budete mít jistotu, že dostanete kvalitní vojenský oděv s armádní duší.