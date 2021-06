Kosmetika je nedílnou součástí života každého z nás. Používáme ji několikrát denně a neumíme si bez ní život ani představit. Z tohoto důvodu bychom měli být obezřetní a vybírat tu nejkvalitnější. Pokud si vybíráte ty nejlepší potraviny pro své tělo, při výběru kosmetiky byste měli postupovat stejným způsobem. Elementární schopnost vyznat se ve složení je základ správného výběru. Upřednostňujte pouze tu, která je složena pouze z přírodních surovin bez chemie a dalších aditiv.

Foto: Pixabay

Jak poznat skutečně kvalitní přírodní kosmetiku?

Tvrzení, že „citliví jedinci by měli používat převážně přírodní kosmetiku“ se traduje již od vzniku prvních kosmetických produktů. Toto tvrzení se téměř v nezměněné podobě traduje až do teď a je stále stejně pravdivé. Způsobů, jak poznat skutečně kvalitní kosmetiku je celá řada – způsob zpracování přírodních složek, země původu jednotlivých surovin, technologické postupy a certifikáty jakosti. Vše si ukážeme na malém příkladu – všem dobře známém bambuckém másle. Bambucké máslo se dá zpracovat mechanicky nebo chemicky. A zde nastává problém. Pokud kvalitní přírodní složka projde chemickou úpravou, už se nejedná o přírodní složku, ale o složku chemickou. Čili vždy si vybírejte složky, které nebyly upraveny chemicky. Další indikátor kvality je teplota zpracování jednotlivých surovin přírodní kosmetiky. Teplo je všeobecně fajn. Kdo by nechtěl žít na Kanárech. Ale vše má své hranice. Respektive pokud se přírodní surovina (např. kokos) vylisuje za vysokých teplot, sice vznikne olej, ale bude obsahovat jen minimum účinných látek. Ty blahodárné vysokou teplotou zahynou. Kupujte tedy ty za studena lisované (důvěryhodní výrobci to píší na etiketě). Dalším důležitým indikátorem je samotné pěstování surovin, ze kterých se výsledné oleje vyrábějí. Pokud na vypěstování těchto plodin bylo zapotřebí množství pesticidů či dalších chemických látek, logicky z nich nemůže být ani dobrý olej. V ideálním případě se podívejte po kosmetice, která má BIO certifikát od nějaké známé certifikační autority. V ČR jí např. je organizace CPK. Pokud narazíte na kosmetiku, která má logo CPK či CPK BIO, máte jistotu, že se jedná o skutečně přírodní kosmetiku se všemi zachovanými parametry a s maximální účinností.

Foto: Pixabay

Proč omezit přísun konvenční kosmetiky a zařadit tu přírodní?

Do svého těla prostřednictvím kůže vstřebáváme až 60 % všech látek, které na sebe nanášíme. To má své výhody (v případě přírodní kosmetiky), ale i své nevýhody (v případě kosmetiky konvenční). Kosmetický trh na spotřebitele v posledních letech vyvíjí velký tlak. Firmy nabízejí zázračné krémy a slibují omlazující účinky pro tělo i duši. Konvenční kosmetika je plná syntetických látek, které jsou pro naše tělo v mnohých případech toxické a může způsobovat u citlivých jedinců i nepříjemné vedlejší účinky. V praxi se můžeme běžně setkat s tím, že po šamponu, který je proti lupům, se nám lupy objeví, nebo že zklidňující krém nám naopak velmi rozdráždí pokožku. A takhle bychom mohli pokračovat. Dalším problémem je také zdánlivý zkrášlující efekt, který výrobci těchto produktů slibují. Po použití těchto chemických produktů sice budou Vaše vlasy lesklé, ale při dlouhodobém používání začnou chřadnout a rychle stárnout.

Jak vybírat kosmetiku

Kosmetika by se měla vybírat stejně obezřetně jako potraviny. Čtení etiket u pomazánky na pečivo je na denním pořádku. Stejným způsobem bychom měli číst složení kosmetiky. Reklamy čajových společností často ukazují svahy, kde se jednotlivé lístky pěstují. Stejným způsobem by se měly promovat i suroviny, ze kterých se vyrábí kosmetika. Pátrejte po původu značky. Pokud se jedná o českou certifikovanou firmu, máte velkou šanci, že kosmetika bude kvalitní. Pokud Vám budou nabízet zahraniční neznámou kosmetiku bez jasného původu, raději ji s díkem odmítněte. Co říct závěrem? Nenakupujte kosmetiku pouze podle ceny nebo reklamy, ale podle faktorů jako jsou certifikáty, původ a celková filozofie, která stojí za samotnou značkou.