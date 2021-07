Soutěž Miss plus size modelky se koná druhým rokem. Mohou se jí účastnit ženy a dívky s konfekční velikostí 40 a výše ve věku 17-30 let. Podívejte se, které ze soutěžících se dostaly do finále a hlasujte o nejkrásnější plus size modelku ČR 2021.

Veřejnost rozhodne o vítězce! Hlasovat můžete od 1. 7. do 30. 11. 2021 posláním platby formou QR kódu vybrané finalistce. Vítězky budou následně zveřejněny letos v prosinci.

Cena za jeden hlas je 6 Kč. Hlas bude započítán během 48 hodin.

Hlasovat můžete na adrese: https://www.plussizemodelky.cz/miss-finalistky2021.php

Finalistka č. 1 – Markéta Jarošová, Brno

Finalistka č. 2 – Nikola Krejčí, Kopřivnice

Finalistka č. 3 – Markéta Veinholdová, Lovosice

Finalistka č. 4 – Alena Kunzová, Chomutov

Finalistka č. 5 – Hana Kukáková, Praha

Finalistka č. 6 – Lenka Krejčí, Hvozd

Finalistka č. 7 – Veronika Dosedělová, Šternberk

Finalistka č. 8 – Kateřina Čermáková, Ústi nad Labem

Finalistka č. 9 – Barbora Valešová, Štětí

Finalistka č. 10 – Anna Krátošková, Praha

Finalistka č. 11 – Denisa Kotasová, Rokycany

Finalistka č. 12 – Mirka Karásková, Praha

Mediálními partnery 2. ročníku soutěže jsou:

Be Fashion! Magazín – internetový časopis o módě www.befashionmagazin.cz

Magazín Světem módy – internetový časopis o módě www.svetemmody.cz

Magazín Styl ŽIVOTA. Když každá chvíle je jedinečná. Společenský magazín pro vaši dobrou náladu www.styl-zivota.cz

Magazín Be In! – buďte IN www.beinmagazin.cz

Partner soutěže Tipticket.cz věnuje pro 1-3.místo dvě vstupenky na muzikál v Praze. Ceny jsou v celkové hodnotě 6000 Kč. Tipticket.cz je prodejcem vstupenek nejen pro firmy a instituce. Všechny finalistky soutěže získají id fotografa Denise K. @DenyDenzl profesionální fotografie a natočení video medailonku v hodnotě 5000 Kč.

Vítězka soutěže získá od dalšího partnera soutěže Křištálové masérny www.kristalovamaserna.cz masáž s lávovými kameny a teplou rašelinou na hodinu a půl v hodnotě 1200 Kč.

Více informací a možnost hlasování pro veřejnost o titul Miss Plus Size modelky ČR 2021 na oficiálních webových stránkách soutěže www.plussizemodelky.cz/miss.