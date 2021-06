Kina se konečně otevřela! Je na čase podpořit své oblíbené multiplexy – mým prvním filmem po otevření byla francouzská komedie Přípitek.

Foto: Aerovod

Tenhle film patří k těm hloubavějším, žádná trapná řachanda. Hlavním hrdinou je Adrien, introvert a dost nejistý chlap. Jeho budoucí švagr ho na rodinné večeři požádá, jestli by jim na blížící se svatbě nepřednesl proslov. Tím ale jen vybudí Adrienovu paniku. Nejen že Adrien nesnáší veřejné projevy, nemá teď na takové blbosti čas. Jeho přítelkyně Sonia se s ním rozešla (resp. vzala si „pauzu“) a on teď po měsíci zoufalství a utrpení řeší, co jí má napsat do zprávy a proč mu na ní neodpověděla.

Adrien vůbec hodně přemýšlí, je to totiž tichý intelektuál. K tomu je nutné dodat, že příběh vychází z knižní předlohy, která je nejspíš jeho úvahami a obavami úplně plná. Jak tedy zfilmovat téměř nezfilmovatelnou látku? Třeba tím, že Adrien tu všechny své verze událostí, co má v hlavě, opravdu přehrává – co by měl konečně říct svým rodičům (kdyby nebyl takový zbabělec). Jak by všechny svatební hosty okouzlil svým šarmem (kdyby nějaký měl). Jak by seřval autora horoskopů…

Připouštím, že jsem čekala větší legraci: Adrienovy katastrofální verze přípitku byly estrádou trapnosti, a jeho rekapitulace vztahu se Soniou byly spíš melancholické – kdy jste tušili, že ten trouba to má u ní dávno spočítané. Ale někdy v půlce mě přešla touha utéct ze sálu a začala jsem mu fandit. Protože si člověk konečně připustí, že ty jeho stavy moc dobře zná – nikdo přece svým příbuzným neříká, co si o nich doopravdy myslí, málokdo si troufne postavit se svým strachům.

Přípitek měl pár vtipných okamžiků a dobrých nápadů, ale nakonec bylo asi nejvtipnější, že v té záplavě nejrůznějších variant přípitků jste nakonec nepoznali ten skutečný – musely vás trknout až závěrečné titulky…

Francouzská komedie, originál: Le Discours, 2020, 88 min, scénář a režie: Laurent Tirard, kamera: Emmanuel Soyer, hudba: Mathieu Lamboley, hrají: Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi, Julia Piaton, François Morel, Guilaine Londez, Sébastien Chassagne, Sarah Suco, Daphné Bonneton-Suner