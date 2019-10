Vtipná romantická komedie Dokážeš udržet tajemství? vypráví o důvěře a přetvářce.

Emma pracuje ve firmě na bio produkty a služební cesta se opravdu nevyvedla. Aby přežila i podobně katastrofický let zpátky, vyklopí v hysterii všechna svá tajemství, obavy a nejistoty naprosto cizímu chlápkovi na vedlejší sedačce. Přece ho už nikdy neuvidí, ne? Až na to, že je to ve skutečnosti majitel celé její firmy, který přijel zkontrolovat pobočku.

Foto: Bontonfilm

On teď díky ní ví všechno – co si Emma myslí o svých kolezích, jaké mají tajné heslo s kámošem, když se chtějí vypařit na kafe. Ví i podrobnosti o Emmině vztahu s Connorem, jestli se tak dá jejich soužití nazvat. Na šíleně trapné situace je prostě Emma machr.

A přesto, že o ní Jack tohle všechno ví, pozve ji na rande. Vlastně právě proto. Poznat někoho, kdo se nepřetvařuje a umí být upřímný, je pro pana Velkého podnikatele osvěžující. (I když se tedy stejně jako potrhlá hrdinka ptáme, co na ní ten super dokonalý chlap vidí…)

Komedie vychází ze stejnojmenné knihy Sophie Kinselly – kterou nyní nakladatelství BB art vydává znovu, s filmovou obálkou. A je přesně jako Sophiiny knížky – se sympatickou, ale totálně potřeštěnou hrdinkou, s ošklivým psem a bláznivými spolubydlícími, která si najde Pana Božského i přesto, že je Královna Trapasů.

Tady navíc obsazení udělalo terno, protože když Alexandra Daddario vykulí své obrovské modré oči… tak vypadá jako Bambi. Tyler Hoechlin je správně mužný a uzavřený, takže vám možná bude chvíli trvat, než uvěříte, že to myslí s Emmou vážně. (Protože jsou malinko nesourodí. Anebo je to tak proto, že Jack svou dokonalost jen předstírá?)

Kinsella holt umí krom pobavení i povzbudit holky s nízkým sebevědomím, že když budou samy sebou, budou šťastnější.

Knížku jsem četla kdysi před lety (když se jmenovala Dokážete udržet tajemství) a pamatuji si jen tolik, že mě přesvědčila o naprosté nadvládě Sophie Kinselly v žánru vtipných romancí. Možná je na čase si předlohu zopakovat.

Originál: Can You Keep a Secret?

USA, 2019, 94 min

Režie: Elise Duran

Hrají: Alexandra Daddario, Tyler Hoechlin, Kimiko Glenn, Laverne Cox, Sunita Mani, Judah Friedlander, Kate Easton