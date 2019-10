Možná jste ji znali pod jménem Estelle Hallyday. Tato slavná topmodelka se v dnešní době věnuje propagaci zdravého životního stylu. Estelle Lefébureová ve své knize Stále krásná radí, jak si udržet duševní i tělesnou svěžest co nejdéle.

Estelle Lefébureová vypadá nádherně a nejedna z nás by si přála vypadat podobně. Tato inspirativní žena se rozhodla o své tajemství podělit a vytvořila velmi komplexní knihu. Jedná se už o její druhý titul, protože knihou La méthode Estelle Lefébure z roku 2015 slavila úspěch.

Knihu Stále krásná autorka rozdělila na pět období – jaro, léto, babí léto, podzim, zima, ve kterých se vždy podrobně věnuje nejen stravě, ale i duševní očistě, cvičení, ale i kosmetice a péči o tělo. Svou proměnu nazvala Orahe (v překladu z maorštiny „pádlovat ke zdraví”), což je i název jejích webových stránek. Estellina cesta propojuje čínskou medicínu, naturopatii a jak sama říká „zdravý selský rozum”, přičemž po odborné stránce spolupracuje s Robertem Massonem, zakladatelem Evropského centra pro aplikovanou naturopatii.

Právě díky Robertu Massonovi získává čtenář cenné informace, co kdy a jak konzumovat, přičemž je třeba zohlednit řadu hledisek.

Je zajímavé, že třeba na podzim vybrala Estelle do jídelníčku kromě obvyklých potravin jako jsou jablka, hrušky, hroznové víno, švestky, fíky, také kdoule, o které jsme aktuálně psali. Ze zeleniny v tomto období doporučuje třeba brokolici, červenou řepu, dýni, květák, mrkev, špenát, zelí.

V knize nechybí ani řada zajímavých citátů různých osobností.

Nevěřím na věk, věřím na energii. Nenechte si věkem diktovat, co můžete, a co nemůžete. Tao Porchon-Lynchová, lektorka jógy, 97 let

Stále krásná nabízí také řadu inspirativních receptů. Některé jsou s exotičtějšími surovinami. Sama Estelle využívá suroviny, které jsou lokální, což ale samozřejmě v našem regionu vypadá jinak. Třeba ale právě Houbové špaldoto není nijak komplikované.

Ukázka z knihy Stále krásná

Na některé recepty si Estelle pozvala povolanější, některé jsou skutečně jednoduché.

Stále krásná je především velkou porcí inspirací, jak o sebe pečovat v kterémkoliv věku. I tady bývalá supermodelka upozorňuje a dává tipy na řadu oblastí lidského života. Příjemné čtení plné je doplněné spoustou krásných obrázků a pohodový dojem přispívá k přesvědčení. Přesně do takového klidu a stavu se také máte zájem dostat. Každá žena si pak může do života doplnit právě takové prvky, které by její dny mohly obohatit. Podle autorky totiž obecný návod neexistuje.

V době psaní knihy Ma méthode anti-âge bylo Estelle necelých 50 let (*1966). Titul Stále krásná vydalo v roce 2019 nakladatelství Mladá fronta.