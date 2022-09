Přestože léto je sotva za námi, nevyhnutelně se blíží předvánoční čas. S prosincem a obdobím adventu jsou spjaty především adventní kalendáře. Rozhodně však neplatí, že by byly výsadou dětí – i v případě, že vás na sladkosti a čokoládu příliš neužije, je k dostání opravdu nepřeberné množství krásných i vtipných adventních kalendářů. Ať už chcete obdarovat své blízké, či potěšit v předvánočním čase sami sebe, máme pro vás tipy na nejlepší adventní kalendáře pro muže a ženy.

Nejlepší adventní kalendáře pro ženy

Jak se říká, dámy mají přednost, a začněme proto tipy na adventní kalendáře pro ženy. Na své si přijde opravdu každá žena, ať už miluje kávu, dobrý čaj či kvalitní kosmetiku.

Kosmetický adventní kalendář Douglas

Kosmetika bezpochyby potěší každou ženu. Přestože kosmetické adventní kalendáře můžete zakoupit prakticky v každé drogerii, doporučujeme zamířit do parfumerie Douglas. Každoročně nabízí hned několik typů kosmetických adventních kalendářů, mezi kterými si vybere každá milovnice kosmetiky. V kalendářích se ukrývá jak kvalitní dekorativní kosmetika, tak produkty pro péči o pleť či přípravky, se kterými si vykouzlíte domací spa.

Adventní kalendář Yankee Candle

Co by to bylo za Advent bez svíček? Pokud vám je jako pravé milovnici voňavých svíček adventní věnec málo, udělejte si radost adventním kalendářem Yankee Candle. Pokud sáhnete po adventním kalendáři Yankee Candle Advent Tower, těšit se můžete nejen na každodenní překvapení za okénkem kalendáře, ale také na krásný design ve tvaru vánočního stromečku. Kalendář navíc obsahuje nejen aromatické svíčky s vánočními vůněmi, ale také stojan na votivní svíčku, čajové svíčky s elegantním stojánkem a praktické zhášedlo.

Čajový adventní kalendář English Tea Shop

Přiveďte vánoční atmosféru k dokonalosti a o letošním Adventu si nadělte čajový adventní kalendář. Opravdu kvalitní čaj na vás čeká v kalendářích oblíbené značky English Tea Shop, jehož adventní kalendáře se navíc mohou pochlubit nádherným designem s vánočním motivem. Nudit se rozhodně nebudete – kalendář obsahuje jak několik odrůd zeleného čaje, tak rooibos, černý čaj a bylinkové čaje s vánočními vůněmi.

Nejlepší adventní kalendáře pro muže

Zkrátka však nepřijdou ani pánové. Potěšit můžete jak milovníky dobrého alkoholu, tak abstinenty.

Adventní kalendář 24 Days of Rum

Rum k Vánocům neodmyslitelně patří. Nemusí se však jednat jen o Tuzemák v cukroví – znalci kvalitního rumu si mohou předvánoční čas zpestřit rumových adventním kalendářem 24 Days of Rum, který v sobě ukrývá čtyřiadvacet degustačních vzorků rumu z celého světa a dvě krásné degustační skleničky. Tu pravou vánoční atmosféru naladí také stylový design samotného kalendáře. A pokud vás nějaký ze vzorků zaujme, stačí zabrouzdat na oficiální stránku kalendáře, na které najdete historii a zajímavosti o každém vzorku.

Kávový adventní kalendář Káva Kroměříž

Rum není nic pro vás, ale na kvalitní kávu nedáte dopustit? Pak si každé předvánoční ráno dopřejte neotřelou chuť kávy z celého světa. Adventní kalendář, který každoročně sestavuje kroměřížská pražírna, obsahuje dvacet čtyři káv z 18 zemí světa upražených v České republice. Díky degustačním balíčkům je navíc káva dokonale čerstvá, a vy si tak můžete vychutnat její plné aroma i chuť.

Kosmetický adventní kalendář Douglas

Odhoďme stereotypy stranou – kosmetika není jen pro ženy! Příkladem může být kosmetický adventním kalendář pro muže parfumerie Douglas, který za stylovým designem ukrývá praktické kosmetické kousky. Těšit se můžete jak na potřeby na holení, tak manikúrní sadu, deodorant či pečující péči o pokožku.