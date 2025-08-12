Silný historický román Lenky Chalupové o touze, vině a neúprosných dějinách
Nakladatelství Motto přináší do literárního světa nový román od uznávané spisovatelky a publicistky Lenky Chalupové. Velký ohlas u čtenářů vzbudila trilogií z válečných a poválečných let na Přerovsku: Kyselé třešně, Páté jablko a Svatojánské ořechy. Historický román Když se trhá nebe čtenáři přibližuje atmosféru roku 1937 – období, kdy nad Evropou visí stín blížící se války a osudy jednotlivců se lámou pod tíhou dějinných událostí. Hugo Rosenbaum si myslel, že roztáčí kolo štěstí. Ve skutečnosti roztočil spirálu zla.
Příběh továrníka, který odmítal vidět hrozbu
Hlavní postavou 13. románu Lenky Chalupové je židovský továrník z Přerova Hugo Rosenbaum. Vlastní prosperující továrnu na nábytek, má milující manželku Juditu a kolem sebe svět, který si pracně vybudoval. Přesto mu něco chybí – dědic, který by převzal jeho životní dílo a pokračoval v rodinném odkazu.
Do naprostého centra jeho pozornosti se dostává touha po potomkovi (označuje ho jako babele), která je silnější než obavy z měnícího se politického klimatu. Hugo věří, že Československo zůstane bezpečným přístavem, a varovné signály přehlíží. V okamžiku, kdy se rozhodne dosáhnout svého cíle za každou cenu, roztočí tím spirálu událostí, která zasáhne nejen jeho život, ale i křehké vztahy a jistoty.
Hugův bratr Otto se ženou Bertou mají vlastní tajné plány. A nejsou sami. Emilie pracuje jako pomocnice v Juditině domácnosti a pro svou osiřelou dceru neváhá učinit cokoliv. A pak je tu ještě nejlepší přítel Huga. I on má tajemství. Každý má tajemství, a tak si lidé věci neříkají, lžou.
Historie ožívá v ulicích Přerova
Lenka Chalupová zasadila román do historicky věrně vykresleného Přerova a jeho okolí. Autorka je známá svou pečlivou přípravou a i tentokrát využila dobové reálie i materiály z archivů, spolupracovala s místními historiky. Díky tomu čtenář necestuje jen stránkami jednoho rodinného příběhu, ale stává se i „pozorovatelem“ skutečného předválečného Československa krátce před Mnichovskou dohodou.
Atmosféra strachu, napětí a nejistoty se mísí s lidskými emocemi – láskou, zklamáním, nadějí a vinou. Lenka Chalupová mistrně propojuje osobní drama s velkými dějinami, historie tu rozhodně nemá funkci kulisy.
Psychologická hloubka a čtivý styl
Když se trhá nebe je román, který si čtenáře získá hned několika vrstvami. Nabízí psychologicky propracované postavy, realistické dialogy a napětí, které se s každou kapitolou stupňuje. Styl Lenky Chalupové je obrazotvorný – čtenář má při čtení pocit, jako by sledoval výpravný historický seriál. Je velmi pochopitelné, že už šest autorčiných knih si vybralo filmové studio v Los Angeles a podepsalo s ní smlouvu.
Není to jen tak nějaký historický román. Autorka se nebojí a klade vážné otázky: Jak daleko je člověk ochoten zajít, aby naplnil svou touhu? A co se stane, když se osobní rozhodnutí střetne s neúprosným během dějin?
Lenka Chalupová bravurně líčí i příběhy různých osob, které v knize zaujímají důležitou roli. Líčí, jak žili katolíci a jak židé a jak se jejich životy setkávaly. Období před druhou válkou je velmi bolestivé a i na obyčejné lidi čekají pořádně náročné životní osudy. Obvykle po dítěti velmi touží ženy, je zajímavé, jak se s tím autorka vypořádala v případě muže. Co je potřeba velmi vyzdvihnout, je samotný závěr v podobě epilogu, díky kterému se čtenář dozví, co se stalo s Hugem a jeho rodinou.
Nakladatel: Motto, 280 stran.