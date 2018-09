Byl členem speciálních jednotek SAS, jako nejmladší Brit vylezl na Mount Everest, stál v čele skautského hnutí. Podnikl řadu dobrodružných a riskantních expedicí. Napsal osmnáct knih, od dobrodružných thrillerů až příběhy autobiografické a pro děti a mládež. To je vizitka dnes čtyřiačtyřicetiletého Edwarda Michaela Gryllse, kterého znají příznivci dokumentárních seriálů „o přežití“ jako Beara Gryllse. Po osmi jeho česky vydaných knihách mají nyní naši čtenáři možnost dozvědět se něco o jeho skutečném životě, který je skoro stejně dobrodružný jako děje jeho knih a scénáře jeho pořadů.

Rodina, výcvik u SAS a Mount Everest

Autobiografie je rozdělena do tří hlavních částí. V té první se dozvíme něco o historii Bearovy rodiny, která začíná od pradědečka líčením jeho hrdinských skutků a pokračuje přes prarodiče k rodičům a dětských dobrodružstvích na ostrově Wight. Bears vypráví, jak ho už od malička lákaly výpravy s příchutí nebezpečí, v nichž ho vlastně podporoval jeho volnomyšlenkářský otec za tichého souhlasu zbytku rodiny.

Druhá část knihy se zabývá především náročným výcvikem budoucích členů britských speciálních jednotek SAS (Special Air Service). Bear se po škole ucházel o přijetí do tajné služby MI 5, a když byl odmítnut, tak se rozhodl zkusit dostat do SAS. Mladého muže lákaly už od malička výzvy, a tohle byl další stupeň. Jak poznáme v této části, právě neskutečně silná vůle a touha „dokázat to“ mu pomohla překonat náročnost výcviku.

Poslední část knihy se věnuje Bearově výstupu na nejvyšší horu světa, 8 848 metrů vysoký Mount Everest. Během dovolené u SAS se Bear těžce zranil během seskoku padákem. Skoro to vypadalo, že už nikdy nebude chodit, ale on sám líčí, jak se během rekonvalescence rozhodl, že si dávný sen – vylézt na vrchol světa – splní. Tehdy si všichni mysleli, že se zbláznil a že by měl být rád, že vůbec přežil, ale i tyto pochybnosti dodávaly mladému muži (spolu s vírou) sílu, díky které nakonec v pouhých 23 letech dokázal na Everest vylézt.

Fascinující mimořádné výkony

Co tedy od Bearovy autobiografie očekávat? Skalní příznivci tohoto dobrodruha nejspíše budou hltat každou perličku z rodinné historie. Ti ostatní, co se chtějí dozvědět, jaký je výcvik u SAS, nebo je fascinuje dobrodružství při výstupu na Mount Everest (úmyslně nepoužívám zaběhnutý termín „dobytí“, viz dále), se buď trpělivě prokousají rodinnými příhodami, které ovšem mohl zažít každý, kdo měl jen trochu normální a fungující rodinu, nebo přeskočí rovnou do první třetiny knihy.

Líčení náročného výcviku speciálních sil je beze sporu zajímavé už jen tím, že si něco podobného většina z nás neumí představit. Pochody dlouhé desítky kilometrů s obrovskou a těžkou bagáží, náročným terénem, za deště, zimy nebo úmorných veder. Nedostatek spánku a naprosté vysílení. A další den znovu to samé. A poklusem… Možná že po přečtení téhle části knihy už leckterý čtenář nebo čtenářka nebude při výšlapu na Říp „fňukat“, že je to moc do kopce a že má těžký batoh. Grylls v této pasáži často zmiňuje hrozbu okamžitého vyloučení při nesplnění některého z mnoha časových limitů. Někomu by se to mohlo nakonec zdát jako úleva, ale ne tak Gryllsovi – a on nás nakonec přiměje ho pochopit. Měsíce těžké dřiny by přeci neměly přijít na zmar kvůli jediné chybě, jedinému nesplnění limitu. Je jen škoda, že Bear po přijetí do SAS už nemůže (z pochopitelných důvodů přísahy mlčenlivosti) líčit průběh některých skutečných misí.

Závěrečná část knihy se tedy věnuje Bearově účasti v mezinárodní expedici na Mount Everest, která vyvrcholila v květnu 1998. Je to opět téma něčeho, co řada lidí dovede jen těžko pochopit. Nesmírné vyčerpání, krutá zima, nedostatek kyslíku, chyba znamenající okamžitou smrt. Proč to někdo podniká? Bear na to odpovídá výstižným horolezeckým citátem – „když se na to musíš ptát, tak to nikdy nepochopíš“. Díky jeho sugestivnímu líčení se dovedeme dokonce i v horkém létě alespoň částečně vžít do pocitu horolezce na jeho nejtěžším úkolu. Autor nám pomáhá pochopit motivaci jeho i řady lidí, kteří na střechu světa vystoupili před ním i po něm. Při tom však tento věřící muž neopomíná dodat, že jemu při výstupu přálo nesmírné štěstí a že „někdo tam nahoře nad ním musel držet ochrannou ruku“. Přes svůj nesporný úspěch upozorňuje na to, že horu nelze „dobýt“. To jen hora pouze k sobě občas někoho na krátký okamžik pustí. Jiní mají ovšem smůlu, jak to dokladují jejich zmrzlá těla, dodnes se nacházející u cesty na vrchol.

Kniha pro všechny s dobrodružstvím v krvi

Celkem čtivě napsané knize by přesto určité zkrácení neublížilo. Popis výcviku u SAS se v určitých částech opakuje a v závěru knihy se v podstatě už jen objevují filosofické myšlenky typu „když to opravdu chcete, tak to dokážete“. Jako by se těch pár posledních kapitol snažilo vyplnit nějaký dohodnutý počet stránek… Nicméně pořád je to kniha na zajímavá témata. Sice je nejspíš prioritně zacílená na Bearovy fanoušky, ale dokáže zaujmout každého, v kom je alespoň kousek dobrodružné povahy. Kdo má rád příběhy o překonávání těžkých překážek, navíc se šťastným koncem, a ještě k tomu vyprávěné se sympatickou pokorou autora.

Pokud si chcete četbu ještě obohatit, tak na kanálu Discovery právě nyní běží série Bear Grylls: Přežít za každou cenu (Ultimate Survivor). Tenhle odvážný chlapík, který toho dokázal opravu hodně, se nechá v každém díle vysadit v divoké přírodě na různých místech světa, kde se pokusí divákům radit, jak v takových podmínkách přežít. Tyto dokumenty patří údajně k těm nejsledovanějším na světě, a dokonce prý překonaly i Top Gear.

Originální titul: Mud, Sweat and Tears (2011)

Vydáno: Channel 4 Books, imprint Transworld Publishers, Londýn (2011)

Vydání v České republice: JOTA (2018)

Přeložil: Jakub Futera (2014)

372 stran