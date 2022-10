Nové zpracování klasiky vyžaduje odvahu. Americká spisovatelka a scenáristka Lindsay Marcott se pustila své verze gotického románu Jana Eyrová. V příboji pochyb její kniha ale nezůstává.

Mladá scenáristka Jane trochu riskuje, když se rozhodne navštívit odlehlé sídlo bohatého Evana Rochestera. Tajemný muž potřebuje pomoc s výchovou jeho dcery, ke které si neumí nalézt cestu. Jane se dostává do zajímavého místa, bývalé umělecké kolonie, na samém okraji Big Sur. Zaměstnavatel je tak trochu zvláštní a není jisté, co se stalo s jeho zmizelou manželkou, slavnou modelkou Beatrice. Žena měla dlouhodobé psychické problémy, i když její bratr tvrdí, že byly pod kontrolou. Spáchala Beatrice skutečně sebevraždu skokem do rozbouřeného oceánu, nebo ji Rochester zavraždil, jak je o tom řada lidí přesvědčena?

Jane si není jista, jestli chce zůstat, nebo jestli je bezpečnější utéct? Ohrožuje ji Evan Rochester, představuje nebezpečí bratr Beatrice? Co znamenají zjevy okolo Janeina domu, které vypadají jako duch?

Román o šílenství a touze

Jak se ukazuje, příběh Jane Eyrové je naprosto nadčasový. Jak originál, tak nové zpracování nabízí tajemného Rochestera, dům plný záhad, ale také různé formy vztahu mezi pánem domu a Jane.

Záměrně nevyhledávám díla, která se zakládají na novém zpracování, nebo různé adaptace, které jsem viděla, případně četla. Často dochází ke zklamání. V tomto případě sice člověka provází vědomí známého příběhu, ale zároveň je román tak poutavý, že musí číst dál a dál. Až do závěrných pasáží, které si opravdu zaslouží označení thriller. Lindsay Marcott předvedla výborný literární koncert na variaci Jany Eyrové.

K tomu, že titul V příboji pochyb je úspěšný, přispívá i styl příběhu. Kromě samotného vyprávění máte možnost pročítat stránky z deníku psaném Beatrice. Už z těchto řádků vyplývá spousta nejistoty. Je pisatelka šílená, nebo spíše má důvod bojovat o svůj život, protože se jí Rochester chce zbavit? S přibývajícími stránkami se napětí stupňuje, až víceméně do posledního řádku knihy.

Moderní verze Jany Eyrové se sice nese v duchu původního díla, zároveň se trochu liší. Díky tomu je kniha velmi osvěžující.

Nakladatel: Cosmopolis, 2022; originál: Mrs. Rochester’s Ghost, 2021, překlad: Ivana Čejková, 2022; str. 400