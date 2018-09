Dobromysl je vlastně takový plevel. Jakmile si tuhle bylinku dáte na záhon, téměř nebudete vědět, jak ji zastavit v růstu. Neobejde se bez ní italská kuchyně, ale také zklidňuje organismus a prospívá dýchací soustavě.

Dobromysl obecná (Origanum vulgare L.) je zařazena mezi rostliny z čeledi hluchavkovitých. Kromě záhonů se dá najít i volně v přírodě na suchých loukách a slunných mezích.

Oregano je vytrvalá keříčkovitá rostlina, která má chlupatý dřevnatý oddenek, načervenalé lodyhy a drobnější zelené listy. Dorůstá až do 60 cm. Kvete většinou v červenci a srpnu malými růžovými nebo fialovými kvítky.

Pěstování dobromysli

Sbírá se před rozkvětem, celá část rostliny i s listy. Snadno se množí ze semen i dělením. Suší se zavěšená ve stínu. U nás roste jen dobromysl obecná, ale druhů je více. Jako bylinka pro zdraví by se měla sklízet během léta, kdy je plná síly. Samozřejmě je nejpřirozenější, když ji zařadíte do jídelníčku. Pak ji můžete sbírat i během podzimu.

Konzumace a prospěšnost pro zdraví

Aromatická bylinka je zdrojem vitamínu K, manganu a vlákniny. Pro vliv na zdraví je důležitý éterický olej, třísloviny a flavonoidy.

Už od začátku lidé považovali tuto rostlinu za schopnou rozjasnit mysl a tišit žal. Historie dobromysli sahá až do starověkého Řecka a Egypta.

Oregano se konzumuje nejen v jídle, ale také jako součást čajů nebo v podobě éterického oleje.

Přestože nebyly při užívání zatím zjištěny žádné komplikace, nedoporučuje se užívání vysokých dávek dlouhodobě. Někdy se uvádí, že není vhodná v těhotenství.

Dobromysl vyniká dezinfekčními, zklidňujícími a mírně antioxidačními schopnostmi.

Dobromysl se dá využít při problémech jako: zklidnění nervového systému,

bolest hlavy,

nespavost a vyčerpanost,

rýma, chřipka, zahlenění, zánět průdušek,

horečka,

silný suchý kašel,

zlepšení krevního oběhu,

nechutenství, zácpa, průjem, nadýmání,

podpora činnosti jater, žlučníku a slinivky,

nepravidelná menstruace, menstruační křeče,

revmatismus,

kožní nemoci.

Oregano v kuchyni

Využívá se nejen v italské kuchyni, ale také ve španělské, řecké nebo mexické. Báječně se hodí dohromady s česnekem, tymiánem nebo bazalkou. Dává se nejen do těstovin, k rajčatům, vejci, do polévek, na drůbež nebo třeba do chleba. Je součástí provensálského koření a přidává se na pizzu.

