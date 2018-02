Chřipka a nachlazení má řadu různých způsobů, jak jim zabránit. Všechny spojuje slovo „péče”. Poradíme, jak se postarat o organismus, aby byl odolnější a úspěšně zvládl zvládl i chřipkovou epidemii.

Jak vypadá chřipka

Chřipka je velmi nakažlivé virové onemocnění, které u nás většinou vrcholí od ledna do března. Mezi projevy patří horečka (často přes 39 °C), zimnice, bolest hlavy, ale také kloubů a svalů, později se přidává suchý kašel. Většinou trvá týden až 10 dnů. Nemocný nemusí mít rýmu.

Podle serveru ministerstva zdravotnictví má chřipka nejčastěji inkubační dobu 12 hodin–2 dny, ještě před prvními příznaky infekce. Přenáší se kapénkovou infekcí a člověk je nakažlivý zhruba 1.-4. den nemoci. Rýma většinou nebývá. Teplota, únava, bolest hlavy a svalů většinou mizí za 3-4 dny. Rýma a kašel trvají asi týden až 10 dnů. Pokud je člověk oslaben, může nemoc přejít do zápalu plic, zánětu dutin a u dětí se často objevuje zánět středního ucha. Únava a slabost se může projevovat až měsíc po skončení nemoci.

Pokud nejste příznivci očkování, které je doporučováno řadou lékařů, je důležité vsadit na prevenci. Je také dobré vědět, že i přes očkování může člověk onemocnět, ovšem s mírnějším průběhem. Prevence a respektování základních pravidel je tedy nutností v každém případě. Zásadou je hlavně zdravý životní styl, aby se dosáhlo optimální imunity. Jakkoliv pravidla znějí obyčejně, jsou velmi důležitá.

1. Dostatečný přísun vitamínů a cenných látek

To, že je zapotřebí jíst pestrou stravu, je známé. Jen tak se může do těla dostat vše, co potřebuje. Speciálně v období chřipek je třeba konzumovat dostatek přirozených potravin, které jsou zásobárnou vitamínů a minerálů. Ideálně by měly pocházet z našich oblastí. Potraviny jako česnek, cibule, křen, zázvor jsou důležitými látkami nabité. Kromě toho mají antibakteriální a protizánětlivé vlastnosti. Také například kysané zelí, ideálně doma vyrobené, je dalším z přírodních pokladů.

Velmi dobré zkušenosti jsou s užíváním rakytníkové šťávy nebo kapky z echinacey.

Mezi důležité vitamíny patří A, B, C, D, dále minerály zinek a selen. V souvislosti s imunitou se velmi často diskutuje i o kvalitních betaglukanech (alespoň 80 %).

Je dobré se také zaměřit na stravování, tělu prospějí prohřívací potraviny.

2. Pitný režim

I v tomto období je důležité dopřát organismu dostatek tekutin. Není úplně ideální, když se jedná o ledové nápoje. Měly by být ale v optimálním množství (alespoň 2 litry). Jen tak se dosáhne ředění hlenů, které se v organismu mohou nakupit. Mléko v tomto případě není vhodné. Kromě vody jsou lepší bylinkové čaje. Kromě toho tekutiny podporují správné trávení a imunitní systém není tolik namáhán.

Při horečkách se vyplatí pít minerální vody, odkud může tělo načerpat zásobní látky.

3. Dostatečný pohyb

Do zdravého životního stylu patří pohyb. Ať už je to denně alespoň půl hodina rychlé chůze (ideálně na čerstvém vzduchu) nebo cvičení jógy, pilates a další pohyb, který by vám měl přinášet radost. Jen tak splní svůj účel. Pokud se o vás začne nějaký virus pokoušet, lehké cvičení nebo procházka neuškodí, větší námahu byste si měli odpustit.

4. Otužování a solná jeskyně

Otužování posiluje organismus. Ať už je to sprchování studenou vodou nebo návštěvy sauny. Další možností je také návštěva solné jeskyně. Preventivně se doporučuje pobyt v jeskyni 2-3x týdně, dále pak udržovací návštěva jednou za 14 dnů.

5. Maximální hygiena

Je důležité dbát na důkladnou hygienu. To znamená především správné a časté mytí rukou (velmi pečlivé). Pokud není k dispozici voda a mýdlo, je třeba sáhnout po desinfekčním gelu (na ruce) na alkoholové bázi. Vhodné je používat jednorázové kapesníky a ve veřejných prostorách se utírat do vlastních papírových kapesníků. Kapesníky vždy ihned vyhodit.

Není dobré si rukama sahat do očí nebo na rty, protože i tak se dá zanést infekce.

V místnosti je třeba dobře (krátce a několikrát během dne) a pravidelné větrat a udržovat v ní vlhký vzduch. Pomoci si můžete nejen větráním, zvlhčovačem, ale třeba také éterickými oleji jako je eukalyptový.

Není vhodné přicházet do míst s velkou koncentrací lidí a vyhledávat kontakt s nemocnými lidmi. Pokud jste se ocitli s lidmi, kteří kýchají, vyplatí se udržovat dostatečnou vzdálenost a při kýchání se odvracet.

Mezi doporučované úkony patří také preventivní vyplachování nosu solným roztokem (převařená vychladlá voda se solí).

Důležitá je i psychická hygiena. Zdraví neprospívá stres, naopak kvůli němu spousta nemocí vzniká, proto je důležité se snažit o snížení stresu například cvičením a dalším pohybem nebo aktivitami. Také dostatečný zdravý spánek má velký význam pro očistu organismu.

6. Dostatečné oblečení

V sychravém a zimním období je sice hezké chodit ve stylovém oblečení, zároveň by ale mělo co nejlépe zahřívat tělo. Móda přeje vrstvenému oblečení, šály a šátky na krku nevyjímaje. Koneckonců i čepice mohou být velmi zajímavé.

7. Očkování

Pokud se rozhodnete pro očkování na poslední chvíli, je důležité vědět, že začne chránit až 2 týdny po vakcinaci.

Koho chřipka lapí, měl by být pokud možno v pokoji sám a dobře se doléčit, pomůže sobě i okolí. Při kýchání je třeba neprskat na okolí, pokud nestihne člověk vzít kapesník, v nejhorším kýchnout do ramene.

