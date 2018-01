Že duše a tělo jsou propojeny a můžeme jich využívat pro své zdraví, se ozývají stále častěji i z řad lékařů. Stres člověka velmi ovlivňuje a působí tak na vznik řady nemocí. Naučit se omezit všudypřítomný stres, se opravdu vyplatí. Pomůže při tom kniha Chci žít bez stresu.

Stres, kam se podíváš

Stres člověka doprovází téměř na každém kroku a těžko se ho zbavujeme. Pokud jste se rozhodli s tímhle spolupůvodcem zdravotních problémů zatočit, máte řadu možností. Pomoci vám může také malá praktická knížečka Harriet Griffeyové Chci žít bez stresu (Euromedia v edici Esence, 2017).

Napsala ji novinářka, spisovatelka a autorka knih o zdraví, která je také vystudovanou zdravotní sestrou a akreditovanou koučkou pro práci s ohroženou mládeží. Rozhodně vás přesvědčí, že má smysl dát vale stresu, nařídit si klid, pohodu a relaxaci v životě a navede vás na správnou cestu.

Odolnost proti stresu

Harriet Griffeyová čtenáře knihy pomalu provádí nejrůznějšími situacemi a pomáhají jí přitom i nejrůznější citáty, jako je ten na str. 14.

Pokud nezměníte směr, nejspíš skončíte tam, kam směřujete.

Lao C’

Právě tyto krásné pravdy, spolu s vlastním textem a vtipnými ilustracemi, které vytvořila Julia Murray, budou důvodem, proč se drobný titul stane vaším společníkem několikrát během dne.

A zaručuji, že vám zlepší náladu.

Autorka si je moc dobře vědoma, jak náročná je moderní doba. Těžko člověk v tom nesmírném shonu nachází příležitost, aby si trochu oddechl. A přitom je to nezbytné pro to, aby mohl zdravě žít. Jak píše Harriet Griffeyová: „A protože naše tělo má neuvěřitelné adaptační schopnosti, této neustále zvýšené hladině stresových hormonů se přizpůsobí.

Fungovat ve stavu permanentního psychického napětí nám začne připadat ‚normální‘.”

Když stále jedete na plný plyn, jednou ta stopka přijde

A zpátky na začátek: tělo a mysl spolu souvisí.

V této souvislosti má význam další ze skvělých citátů (str. 33):

„Optimismus podle všeho zmírňuje záněty vyvolané stresem a snižuje hladiny stresových hormonů, jako je kortizol. Zřejmě též snižuje náchylnost k nemocem tím, že tlumí aktivitu sympatického nervového systému a stimuluje parasympatický nervový systém. Ten řídí reakci zvanou ‚odpočinek a trávení‘ – opak stresové reakce ‚boj, nebo útěk‘.” Jo Marchantová, autorka Heal thyself

Cvičení prospívá zdraví, jen je důležité, abyste si rozmysleli, které je pro vás to vhodné. Velmi důležité je při pohybu dýchání. Mezi výborná cvičení patří jóga (tu mimochodem cvičí i sama autorka knihy), která právě na správné dýchání klade velký důraz. Důležitosti dýchání je věnována jedna z kapitol, další je třeba věnována meditaci nebo také nouzovému plánu.

Zpomalení a zklidnění jsou další nezbytnosti při cestě za vyrovnaností. Neméně důležitou kapitolou v knize i v životě je ta o spánku a jídle.

Ať už si vyberete kteroukoliv stránku, garantuji, že v ní najdete spoustu zajímavých myšlenek, které vám pomohou si utřídit mysl. Když se do knihy Chci žít bez stresu začtete, nejspíš vám na to pár minut stačit nebude. Je totiž návyková. A vůbec vám pak nebude vadit, že už ji máte celou přečtenou. Je to titul, ke kterému se člověk snadno a rád vrací.