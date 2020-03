To, že se v současné době nacházíme ve velmi problematické situaci, je zřejmé. Různí lidé se s ní ale vyrovnávají rozdílně. Alespoň mírný neklid ale nejspíš postihl většinu z nás. Jak se z této situace dostat? Se stresem jde pracovat, máme pro vás několik tipů.

1. Zastavte se a zpomalte

Vzniklá situace je možná šancí, jak napravit to, co většinou příliš nestíháme. Udělat si čas pro sebe a své blízké. Kdy jste si naposledy našli čas na čtení knížky nebo třeba čas na hraní stolní hry? Je celá řada možností, jak využít vzniklé chvíle. Ať už to budou hry, společné vaření, vyrábění, nebo něco úplně jiného, blízké to propojí.

Foto: Pixabay

2. Poslechněte si meditaci

Velkou šancí, jak se zklidnit (tělo i mysl), představují meditace. Rozumí se pod tím různé praktiky, při kterých se tříbí soustředění. Díky tomu se člověk odosobní a bez emocí se může lépe podívat na konkrétní situaci.

Než se pustíte do meditace, je vhodné si také připravit příjemné prostředí, které napomůže meditaci. S meditací je také spojené hluboké dýchání, které bývá její součástí.

Poslechnout si můžete třeba 27minutovou meditaci od Rozálie Eliášové, která je oblíbená díky svým jógovým videím.

Speciální meditaci pro zvládnutí paniky a navýšení imunity zase vytvořila Lenka Černá, která se věnuje osobnímu růstu a zdravému životnímu stylu. Seznámit jste se s ní mohli prostřednictvím knihy Cesta mimořádné ženy (CPRESS, 2018).

3. Zacvičte si jógu

Jóga je dobrá na podporu zdravého životního stylu. Speciální sestavy se ale mohou zaměřit třeba právě na duševní pohodu. Martina Doubková, která vytváří videa na jogadoma.cz, připravila tři videa, která pomohou vytvořit klid. Jedním je jóga ve spojení s léčivou meditací, druhým jóga pro klidný spánek a posledním jóga proti stresu.

Také Rozálie vytváří skvělá jógová videa na Youtube profilu StillOnTheWay. Proti stresu si můžete zacvičit podle 6minutového videa.

4. Myšlení pomohou změnit knihy

Příručky o sebeléčení a změnách stavu mysli jsou v poslední době populární. A na tyto knihy stojí za to se aktuálně blíže podívat. Jedná se například o tituly Louise L. Hay, která napsala na toto téma už dvacet bestsellerů. Mezi ty nejlepší knihy patří Miluj svůj život (Pragma, 2016). Titul pomůže si srovnat myšlenky a nasměrovat je tak, aby člověku pomohly. Afirmace (krátké posilující věty) na téma zdraví a psychická pohoda nabízí i autorčina knížka Poznejte dobro v sobě (Pragma, 2018).

Podobným tématem – tedy, jak mysl ovlivňuje naše tělo, řeší kniha Jo Marchantové Uzdrav sám sebe (Ikar, 2016).

Vypořádat se se stresem pomůže také Harriet Griffeyová se skvělým titulem Chci žít bez stresu, o kterém jsme před časem psali.

5. Naordinujte si smích

To, že je smích úžasným lékem, se obecně ví. Dávkovat si ho můžete pravidelně i v této době. Ať už s přispěním komedií, humorných knih a audioknih, nebo třeba také pomocí speciálních knih (na smích je specialistou Karel Nešpor).

6. Obklopte se pohodou

Existuje řada stylů, které pomáhají s tím, jak navodit pohodovou atmosféru. Ať už je to hygge, lykke, šinrin-joku, nebo si zkrátka vytvořte vlastní kouzelný prostor, který vám projasní den.

Ať už to jsou svíčky, aromatické oleje. Třeba eukalyptový olej nabízí nejen příjemnou vůni, ale také pomáhá dýchání. Mimochodem podpořit dýchací cesty je také nyní velmi důležité.